Формула-1 повернулася у Туреччину

Як би це жорстко не звучало, але "Королева автоспорту" затрималася на "Істанбул парк" завдяки пандемії. У 2020 році "великий цирк" повернувся у Стамбул через те, що не знайшлося країн, які б хотіли прийняти етап на фоні зростання захворюваності на коронавірус.

Варте уваги Формула-1 оголосила про перший в історії гран-прі Катару

Туреччина прийняла етап на "легкому старті", закатавши новий асфальт за декілька місяців до етапу. Організатори не встигали як слід підготувати автодром, тому вболівальники отримали одну з найбільш божевільних гонок сезону-2020.



"Істанбул парк" у день кваліфікації / Фото Михайла Геми

Неймовірного екшену додав дощ, через що траса стала надзвичайно слизькою. Саме на це скаржилася значна частина пілотів, які не могли впоратися з керуваннями. Окрім того, більшість молодих гонщиків вперше виступали у Стамбулі та допускали багато помилок.

Неймовірна за драмою гонка тоді завершилася перемогою Льюїса Хемілтона. Британець оформив сьоме чемпіонство у кар'єрі та повторив неймовірний рекорд Шумахера.

Етапом у 2020 році Туреччина привернула увагу організаторів Формули-1. Тому восени 2021 року, коли Канада відмовилася від свого етапу, Туреччина отримала право знову провести гран-прі.

Та вже в середині травні гонку скасували через карантинні обмеження. Етап, який мав відбутися влітку, перенесли до Австрії. Не слід забувати, що через суворі обмеження Туреччина втратила право провести фінал Ліги чемпіонів сезону-2020/2021.

Остаточне рішення по гран-прі Туреччини з'явилося у червні.



Фанатська трибуна на "Істанбул парк" / Фото Михайла Геми

Сінгапур відмовився проводити етап через пандемію. Туреччина радо прийняла гран-прі й встигла зробити все необхідне для чудового проведення гонки.

За лаштунками гран-прі Туреччини

Вікенд стартував вільними заїздами ще в п'ятницю і традиційно не викликав надмірного ажіотажу. Все найцікавіше відбувалося у суботу та неділю. Хоча кваліфікація та гонка розпочиналися о 15:00, вже о 8 – 9 ранку поблизу автодрому "Істанбул парк" були затори та натовп фанатів. На заваді навіть не став дощ. Поліція перевіряла кожен автомобіль.

Якщо на футбол вболівальники підходять за 1 – 2 години до гри, то з Формулою-1 ситуація дещо інша. Глядачам, щоб потрапити на автодром, потрібно пройти декілька перевірок. У Стамбулі на територію автодрому пропускають навіть людей без квитків.

Фанати Формули-1 можуть знайти шпаринку та спостерігати за гонкою через огорожу. Наприклад, юрба людей розташувалася поблизу фан-сектору на стартовій прямій.



Безкоштовна зона для перегляду гонки / Фото Михайла Геми

Протягом гоночного вікенду фанати мають змогу не тільки спостерігати за улюбленими пілотами на трасі, але й відчути на собі Формулу-1.

Організатори пропонують випробувати свої сили в спеціальних атракціонах, які імітують перебування у боліді. Щоправда, заради такого задоволення доведеться вистояти чергу.



Фанати змагаються у віртуальних гонках / Фото Михайла Геми

Після віртуальних гонок є нагода побувати й на подіумі та навіть зробити фото з голограмами улюблених пілотів.



Подіум Формули-1 для фанатів / Фото Михайла Геми

У фан-зоні представлена символіка усіх команд та Формули-1. Найбільш популярна команда Ferrari та Mercedes. На жаль, ціни трішки "кусаються". Наприклад, за найдешевшу кепку доведеться заплатити понад 1500 гривень. Втім, ціни не відлякують фанати – торгівля йде повним ходом.



Фан-шоп Ferrari / Фото Михайла Геми

У Стамбулі вболівальники мали змогу побачити прототип нового боліда. Уже у сезоні-2022 відбудеться зміна регламенту й болід Формули-1 зазнає радикальних змін. Реформа мала відбутися ще у 2021 році, проте ФІА перенесла впровадження нового регламенту через пандемію.



Болід зразка сезону-2022 / Фото Михайла Геми

Також слід сказати, що на території "Істанбул парку" багато безкоштовних автобусів, які розвозять глядачів по секторах. Це сильно економить час, тому що не доводиться обходити весь трек, щоб потрапити на потрібну трибуну. Мінусом "Істанбул парку" є тільки один вхід для всіх глядачів.

Забігаючи наперед, зауважимо, що найкращим сектором для перегляду гонки на "Істанбул парк" є сьомий. Він не найбільш дорогий, проте відкриває зв'язку декількох поворотів. Місцевий експерт Окан Алтан радив купувати квиток саме у 7 сектор.

У Туреччині надзвичайно щасливі, що Формула-1 повернулася на "Інстанбул парк". Окан Алтан, родичами якого є кримські татари, висловив сподівання, що Формула-1 та Туреччина укладуть контракт на 10 років.

На думку фахівця, етап у Туреччині зручний для організаторів Формули-1 через свою географію. Стамбул близький і до Європи, і до Близького Сходу.

До слова, Алтан у коментарі 24 каналу прокоментував анексію Криму Росією. Позиція турецького журналіста максимально зрозуміла – "Крим це Україна". Також Алтан не розуміє, що Росія намагається зробити в інших країнах...



Пілот Haas на фінішній прямій / Фото Михайла Геми

Автодром у Стамбулі досить молодий, адже перша гонка відбулася у 2005 році. Гран-прі відбувалося щороку до 2011-го. Після цього настала семирічна пауза. Окан Алтан переконаний, що етап не відбувався у Стамбулі через гроші. Ймовірно, журналіст натякнув на те, що Туреччина не змогла задовольнити апетитів Формули-1.

З іншого боку, далеко не всі вболівальники в захваті від гонок на автодромах Германа Тільке. Саме цей відомий німецький архітектор та інженер розробив проєкт "Істанбул парку".

Якщо турки пишаються, що Тільке збудував для них трасу, то серед фанатів Формули-1 його проєкти стали називати "тількедромами". На думку частини вболівальників, траси Тільке не мають необхідного шарму і духу, які властиві автодромам старої епохи.



Пілот McLaren на фінішній прямій / Фото Михайла Геми

Втім, турецькі фанати хвастаються, що їх автодром один з найбільш швидких. Зокрема, на "Істанбул парку" гонщики розвивають швидкість до 310 кілометрів на годину.

Турки – пристрасні люди й така подія, як Формула-1, не мала шансів залишитися без уваги. Журналіст Окан Алтан постійно повторював про sold out – усі квитки продано. На гонку прийшли подивитися близько 70 тисяч глядачів.

На трибунах "Істанбул парк" очікували появу президента Туреччини Раджепа Ердогана. Через це у день гонки була посилена охорона. Проте Ердоган не приїхав на гран-прі Туреччини через те, що поїхав на похорон…



Пілот Alfa Romeo на початку фінішної прямої / Фото Михайла Геми

Глядачі у Стамбулі настільки чекали старту гонки, що просто божеволіли. Зокрема, у ложах для гостей за годину до старту ніде було яблуку впасти. Люди що у смокінгах, що просто у джинсах вилазили на дивани та навіть столи, щоб побачити, як гаснуть червоні кольори.

Справжнє божевілля продовжилося і після старту. Юрба людей побігла на інший бік ложі, щоб побачити боротьбу в останній зв'язці поворотів перед фінішною прямою. Таку сцену доводилося спостерігати понад пів години.

Нестримний Сайнс

У суботній кваліфікації перемогу здобув Льюїс Хемілтон. Пілот Mercedes встановив новий рекорд кола – 1:22.868. Та через заміну деталей двигуна британець отримав штраф у 10 позицій та стартував 11. На першому ряду розмістилися його партнер по команді Валттері Боттас та головний суперник Хемілтона по сезону – пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

Перед гонкою Окан Алтан та багато експертів очікували аварії у першому повороті. Протягом всього етапу у Стамбулі дощило, тому траса була мокра. Асфальт встиг частково висохнути тільки під час кваліфікації. Перед гонкою весь день падав дощ, який вщух за 3 години до старту. Та попри це пілоти долали всю дистанцію на проміжній гумі.

Під час гонки масової аварії у першому повороті не сталося. Мабуть, пілоти вивчили урок з гран-прі Угорщини, де сталася масова аварія з вини Боттаса. Валттері Боттас, Ферстаппен та Шарль Леклер зберегли перші три позиції у Стамбулі.

Чудовий старт вдався Фернандо Алонсо, проте його підрізав П'єр Гаслі. Дворазового чемпіона світу розвернуло й Алонсо втратив шанси на позитивний результат у Стамбулі.



Болід П'єра Гаслі / Фото Михайла Геми

Позаду пелотону потужний старт вдався Карлосу Сайнсу. Іспанський пілот Ferrari стартував 19 через заміну двигуна. Сайнс проходив суперника за суперником і в підсумку фінішував на 8 місці. Карлос відіграв 11 позицій та став гонщиком дня за результатами голосування вболівальників.

Виступ Сайнса та Леклера став світлом у кінці тунелю для тифозі Ferrari. Новий двигун на Ferrari, який буде використовуватися у наступному сезоні, дозволяє команді з Маранелло нав'язувати боротьбу Mercedes та Red Bull.

Леклер другий рік поспіль претендував на подіум у Стамбулі. Якщо у 2020 році Шарль став жертвою приказки "краще синиця в руках, ніж журавель у небі" (тоді Леклер намагався пройти Серхіо Переса у боротьбі за 2 місце, але через помилку фінішував четвертим), то у 2021 році підвела команда.

У Ferrari вирішили проїхати всю гонку на проміжній гумі без піт-стопу. Таку ж тактику вибрав і Хемілтон. Та наприкінці гонки Леклер та Хемілтон почали багато програвати. Шарль встиг зробити піт-стоп і повернувся третім. Але Перес і цього разу переграв Леклера. Загалом, Леклеру протягом всієї гонки вдавалося триматися за Боттасом та Ферстаппеном.



Карлос Сайнс на піт-лейн / Фото Михайла Геми

Розчаруванням гран-прі Туреччини безумовно стали німецькі пілоти Себастьян Феттель та Мік Шумахер. Пілот Aston Martin перемудрив з піт-стопом. Чотириразовий чемпіон світу поспішив з рішенням перейти на "мідіум" та ледь не розбив болід. Себастьян проїхав одне коло на "мідіумі" та повернувся у бокси по проміжну гуму.

Натомість Шумахер за рівних умов не продемонстрував нічого особливого й традиційно залишив позаду тільки Микиту Маєпіна. Експерт Окан Алтан вважає, що Мік мав продемонструвати свій потенціал у таких умовах. Його легендарний батько Міхаель Шумахер був королем дощових гонок.



Себастьян Феттель / Фото Михайла Геми

Водночас McLaren після видовищних гонок у Монці та Сочі зумів взяти тільки 6 очок завдяки сьомому місцю Ландо Норріса.



Пілот McLaren долає фінішну пряму / Фото Михайла Геми

Здивував Естебан Окон: пілот Alpine подолав гонку без піт-стопів. Наприкінці гран-прі його колесо було з величезною "лисиною". Це не завадило Окону приїхати в очки.



Пілот Alpine заїжджає на піт-лейн / Фото Михайла Геми

Гонка у Стамбулі загострила інтригу у сезоні

Якщо у 2020 році "Істанбул парк" пристрілив інтригу за чемпіонство, то цього року ситуація тільки загострилася. Льюїс Хемілтон повернув собі лідерство у загальному заліку після драматичної перемоги у Сочі. Перед гран-прі Туреччини чинний чемпіон світу випереджав Ферстаппена тільки на 2 очки.

Місцевий експерт Окан Алтан очікував, що у Стамбулі Хемілтон та Ферстаппен поведуть контактну боротьбу, яка в підсумку може визначити чемпіона світу. Через те, що Хемілтон стартував тільки 11, інтригу на мокрій трасі навряд чи можна було очікувати. Її принципі й не було. Льюїсу під тиском Гаслі та Норріса вдалося фінішувати тільки п'ятим. Хемілтон не зумів дістати Переса чи Леклера.



Валттері Боттас перетинає фініш / Фото Михайла Геми

Натомість Ферстаппен вирішив не атакувати Боттаса у боротьбі за перемогу та дозволив фіну вперше виграти у сезоні. Макс набрав 18 очок проти 10 в Льюїса та повернув собі лідерство. Тепер за шість етапів до завершення сезону Макс на 6 очок випереджає Льюїса. Шальки терезів знову на стороні Ферстаппена.

У Стамбулі, на щастя, не померла інтрига у боротьбі між Mercedes та Red Bull за перемогу у Кубку конструкторів. Наразі різниця між командами смішні 36 очок на користь Mercedes.

Результати гран-прі Туреччини загострили боротьбу між Ferrari та McLaren. "Скудерія" набрала 16 очок проти 6 у британської команди. Різниця між командами у Кубку конструкторів всього 7,5 бала. В останніх гонках буде запекла боротьба!

На етапі у Туреччині відчувалося, що фанати втомилися від Хемілтона, як і Льюїс від перемог у Формулі-1. "Королеві автоспорту" потрібен новий герой і ним вочевидь стане Ферстаппен. Макс має надто сильну підтримку зі сторони нейтральних вболівальників.

Невмирущою є Ferrari. Італійська команда попри провалений сезон-2020 має велику базу тифозі. Увесь автодром у Стамбулі був усіяний червоними кольорами. Жодна інша команда не може похизуватися такою ж пристрасною підтримкою.