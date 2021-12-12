Кульмінація сезону Формули-1

В останній гонці сезону визначався чемпіон світу 2021 року. Макс Ферстаппен, який стартував з поула, та Льюїс Хемілтон в очній боротьбі боролися за чемпіонське звання.

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Перед стартом гонки обидва пілоти мали рівну кількість очок. Хемілтону вдалося за три гонки відіграти 19 очок переваги в Макса.

В останній гонці, щоб здобути титул, Хемілтону потрібно було фінішувати в очках і вище за Ферстаппена. Якби обидва гонщики зійшли, то титул дістався Максу, адже він здобув більше перемог у сезоні.

Скандальний початок гонки

Ферстаппен відразу програв старт Хемілтону. Пілоте Mercdes блискуче стартував, мов ракета.



Старт гран-прі Абу-Дабі / Фото twitter.com/F1

Але гонщик Red Bull обігнав Хемілтона на прямій. Унаслідок невеликого контакту Хемілтон зрізав поворот і випередив Макса.

Льюїсу наказали віддати "перевагу", яку він здобув завдяки тому, що зрізав поворот. Стюарди вирішили, що Макс виштовхав Хемілтона. Тому Льюїс не віддав супернику позицію.

Хороший старт вдався Серхіо Пересу, який підійнявся на третє місце. Слідом за ним йшли Карлос Сайнс, Ландо Норріс та Шарль Леклер.

Наприкінці 14-го кола Ферстаппен першим заїхав на піт-стоп і під час виїзду з боксів у нього ледь не влетів Шарль Леклер. Пілот Ferrari помилився і вилетів за межі траси, щоб уникнути контакту з Максом.

Хемілтон заїхав у бокси на 15-у колі й Перес вийшов у лідери гонки. Завдяки піт-стопу Макс майже нічого не відіграв у Льюїса. Окрім того, він втрачав час у трафіку за Карлосом Сайнсом. На 19-у колі різниця між Льюїсом і Хемілтоном була страшні 8 секунд.

Шалена битва Переса проти Хемілтона

На 20-у колі Хемілтон вже почав атакувати Переса. Спершу Льюїс обійшов суперник, проте Перес вдало контратакував та дуже вдало оборонявся.

Ферстаппен стрімко відігравав відставання від Хемілтона і скоротив його до однієї секунди! Однак Хемілтон швидко від'їхав від Макса.



Перес відважно захищався проти Хемілтона / Фото twitter.com/F1

Прикро. Кімі Райкконен сумно завершив кар'єру у Формулі-1. В останній гонці на його Alfa Romeo відмовили гальма й він пошкодив переднє антикрило та згодом зійшов з дистанції.

Повернення інтриги і перемога Ферстаппена

Хемілтон впевнено лідирував і йшов до перемоги в гонці. Але на 36-у колі Антоні Джовінацці через проблеми зупинився обабіч траси й стюарди відреагували віртуальним автомобілем безпеки.

До слова. Джовінацці також після сезону-2021 йде з Формули-1, як і Райкконен. Подвійний схід для Alfa Romeo.

Під віртуальним пейс-каром Хемілтон залишився на трасі, коли Ферстаппен вирішив ризикнути та змінив гуму. Макс почав скорочувати відставання, але надто повільно.

На 53-у колі інтриги вирішив додати Ніколас Латіфі, який розбив свій болід під час боротьби з Міком Шумахером. Ферстаппен заїхав по третій комплект гуми під автомобілем безпеки на трасі.



Аварія Латіфі / Фото twitter.com/F1

Автомобіль безпеки залишив Льюїса Хемілтона та Макса Ферстаппена віч-на-віч на останньому колі. Макс пройшов Льюїса, двічі вдало захистив позицію і першим фінішував у гонці, ставши 34-м чемпіоном в історії Формули.

Результати гран-прі Абу-Дабі

1. Макс Ферстаппен

2. Льюїс Хемілтон

3. Карлос Сайнс

4. Юкі Цунода

5. П'єр Гаслі

6. Валттері Боттас

7. Ландо Норріс

8. Фернандо Алонсо

9. Естебан Окон

10. Шарль Леклер