Протистояння Хемілтона та Ферстаппена

Наразі складно прогнозувати, чи стане протистояння Хемілтона та Ферстаппена таким легендарним, як Міки Хаккінена та Міхаеля Шумахера або ж Ніки Лауди й Джеймса Ханта.

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Пілоти по-справжньому конкурували тільки один рік і далеко не факт, що після зміни регламенту будуть суперниками один для одного. Тим паче, що за понад 10 років британець виграв конкуренцію за титули у Феліпе Масси, Ніко Росберга та Себастьяна Феттеля. Попри скандали та пікантні моменти жодне з цих протистояння не стало легендарним.

Але факт у тому, що Льюїс та Макс у 2021 році подарували одну з найбільш захоплюючих битв за чемпіонство. Особливо на фоні пісних попередніх сезонів.

Сезон-2021 розпочався у Бахрейні, адже Австралія вдруге поспіль відмовилася від свого етапу. Перша гонка задала темп усьому сезону. Максу вдалося взяти поул, проте Льюїс виграв гонку.

Різниця між гонщиками на фініші склала менше, аніж секунду. Тільки дивовижна майстерність врятувала Хемілтона від обгону Ферстаппена на останньому колі. Попри локальну поразку команда Red Bull у Бахрейні кинула виклик Mercedes. І перемога Льюїса виглядала не закономірною, а фартом.

Після Бахрейну Ферстаппен виграв гонку в Імолі та двічі поспіль фінішував другим (в Португалії та Іспанії) за Хемілтоном. Льюїс прогнозовано почав нарощувати перевагу, й утримував перше місце протягом чотирьох етапів. Перша зміна лідера сезону відбулася після гран-прі Монако, де Ферстаппен здобув перемогу.

Слідом за етапом в Монте-Карло йшла ще одна вулична гонка в Азербайджані. Ферстаппен впевнено лідирував, але на його боліді лопнуло колесо й він розбив Red Bull за 3 кола до фінішу. Шалена невдача та ідеальний шанс для Хемілтона фінішувати в очках і повернути лідерство.



У Ферстаппена лопнуло колесо в Азербайджані / Фото F1

Але Льюїс став жертвою вислову "краще синиця в руках, аніж журавель у небі". Хемілтон вибрав журавля і на рестарті грубо помилився, коли агресивно атакував Переса. У підсумку ні Макс, ні Льюїс не взяли очок. А гонка засвідчила, що обидва гонщики хотіли взяти максимум за будь-яку ціну.

Після Азербайджану Макс почав настільки стрімко нарощувати перевагу, що його чемпіонство здавалося неминучим. Франція та два етапи в Австрії були за пілотом Red Bull, хоча Хемілтон тричі фінішував другим. Новий король?

Перша кров

На домашньому гран-прі Великої Британії Хемілтон отримав шанс відіграти відстання. Льюїс виграв кваліфікацію, але поступився у спринті. Перед рідними фанатами Хемілтон не міг "дати задню" і влаштував агресивну та сміливу атаку на Ферстаппена вже на першому колі.

Боротьба лідерів чемпіонату завершилася вильотом Макса у другому секторі після контакту двох болідів. Пілот Red Bull брутально влетів у бар'єр безпеки, а Хемілтон продовжив гонку і попри 10 секунд штрафу здобув перемогу.

Як Хемілтон вибив Макса у Сільверстоуні – відео



Після гонки Ферстаппен підкинув дрів у вогонь, надавивши на жалість. Нідерландець був обурений, що Хемілтон святкує перемогу, коли сам Макс у лікарні. Складно сказати, що було б, якби інцидент стався наприкінці сезону.

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Наступну гонку в Угорщині обом пілотам Red Bull зіпсував Валттері Боттас, який на старті влаштував боулінг. Внаслідок масового завалу Макс і Серхіо Перес не тільки втратили позиції, але й пошкодили боліди.

У підсумку Хемілтон фінішував другим, а Макс взяв тільки два очки. Після цього гран-прі Льюїс повернув собі лідерство у заліку й на команди чекала відпустка.

Формально повернення Формули-1 після канікулів відбулося на гран-прі Бельгії (27 – 29 серпня). Однак через сильний дощ гонщики проїхали декілька кіл й етап був достроково завершений.

Результати гонки визначили за підсумками кваліфікації, поділивши очки на два. Ферстаппену завдяки "перемозі" вдалося набрати трішки більше, аніж Хемілтону, який посів третє місце – 12,5 очок проти 7,5 відповідно.

Друга кров

На домашньому гран-прі у Нідерландах Ферстаппен здобув переконливу перемогу й вдруге у сезоні вийшов у лідери заліку пілотів. Далі на пілотів чекала гонка в Монці (Італія).

Макс та Льюїс після старту гонки застрягли за пілотами McLaren. При цьому в Red Bull затягнули з піт-стопом Ферстаппену. Іронія долі, але в Mercedes також не змогли швидко обслужити болід Хемілтона. Тому на 26-у колі Льюїс виїхав на якусь дещицю попереду Макса.

Між пілотами зав'язалася безкомпромісна боротьба, внаслідок якої болід Макса опинився на Mercedes Хемілтона – подвійний схід.

Відео зіткнення Хемілтона та Ферстаппена у Монці



Експерти припускають, що життя Хемілтона врятувала система "гало". Вона може витримувати великі навантаження, тому не дала боліду Макса задавати Льюїса… Цікаво, що керівник Mercedes Тото Вольфф виступав проти введення "гало" у Формулі-1... На щастя, думку Вольффа не врахували.

У Росії, де за екстремальних умов відбувся 15-й етап, Хемілтон здобув яскраву перемогу й втретє вийшов у лідери сезону. Британець переміг не без допомоги Ландо Норріса, який "послав" свою команду та відмовився переходити на проміжну гуму.

За декілька кіл до кінця гонки пішов проливний дощ, який дозволив Льюїсу фінішувати першим. Хоча слід відзначити сміливе рішення Льюїса заїхати у бокси одним з перших!

Іронія в тому, що хоча перемогу здобув Льюїс, але негода більше допомогла саме Ферстаппену. Через заміну елементів силової установки Ферстаппен стартував останнім у гонці й не претендував на подіум у Сочі.

Та дощ сильно перемішав пелотон і Макс замість того, щоб фінішувати сьомим (Хемілтон другим) прорвався на подіум. Таким чином, нідерландцю вдалося мінімізувати свої втрати.



Подіум гран-прі Росії / Фото autosport.com

У Туреччині вже Хемілтон міняв елементи силової установки та отримав штраф. Максу вдалося у спокійній, але дощовій гонці фінішувати другим. Цього разу Ферстаппен втретє захопив лідерство у чемпіонаті, яке зберігав і перед останнім гран-прі сезону.

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Формула-1 переїхав за океан, де відбулися гран-прі США, Мехіко та Сан-Пауло.

У США прогнозували перемогу Mercedes, проте в Red Bull десь знайшли швидкість і перехитрили суперників. Хемілтона вели по тактиці двох піт-стопів, адже завдяки комп'ютеру було вирахувано, що він матиме шанс на атаку наприкінці гонки. Але Формула-1 вкотре довела, що одна справа комп'ютер, а інша – реальна боротьба.

Льюїс сидів на хвості в Ферстаппена, але йому банально забракло дистанції, щоб обійти Макса. На фініші нідерландець випередив пілота Mercedes на 1,3 секунди!

У Мехіко Ферстаппен за підтримки місцевих фанатів спокійно тріумфував та збільшив відрив над Хемілтоном до 19 очок. До кінця сезону залишалося 4 етапи.

Стрік Хемілтона

Льюїс Хемілтон – хижак. Британський лев зізнавався, що йому більше до вподоби бути в ролі того, хто наздоганяє. І навіть якщо Льюїс не візьме титул – у 2021 році він продемонстрував чемпіонський характер.

У найбільш відповідальний момент він зібрався і видав серію з трьох поспіль перемог. І це не фініш на першому місці без шансів для суперників. Ні, це драма та боротьба до останнього.

Формула-1 – це великий цирк, який вкотре це довів на гран-прі Бразилії. Одна з найкращих гонок у кар'єрі Хемілтона.

Льюїс виграв кваліфікацію, однак Red Bull не сподобалося заднє крило на боліді Mercedes. Макс також дещо запідозрив і в режимі закритого парку торкнувся боліда Хемілтона, що категорично заборонено. Нідерландець обійшовся штрафом, а Льюїсу дістало… Жорстко.



Як Макс перевіря болід Льюїса / Скриншот

До уваги. ВІДЕО як Ферстаппен перевіряв болід Хемілтона.

Під час технічної інспекції з'ясувалося, що зазор між стулками заднього антикрила при включеній DRS на боліді Хемілтона перевищує 85 мм, що поставлені за регламентом. Результат британця анулювали й у спринті він стартував останнім.

За 24 кола Хемілтон пробився на 5 місце у спринті, який визначав стартовий порядок на гонку. Але й це ще не все. Льюїса чекала втрата 5 позицій через заміну елементів силової установки. У Бразилії він стартував 10-м і все одно виграв гонку! Сумарно за один етап Хемілтон відіграв 24 позиції.

Сама гонка також була гарячою. Ферстаппен намагався утримати лідерство майже будь-якою ціною. На 48-у колі Льюїс вперше атакував, але Макс брутально витіснив його за межі траси.

Як Ферстаппен витіснив Хемілтона у Бразилії – відео



На 59-у колі чергова атака британця завершилася перемогою.



Реакція Тото Вольффа на обгін Хемілтона стала мемом / Скриншот

Після Бразилії Формула-1 переїхала на Близький Схід, де й мав завершитися сезон двома дебютними гонками – у Катарі й Саудівській Аравії та традиційним етапом в Абу-Дабі.

Традиційно для сезону-2021 цікавим етап у Катарі зробили стюарди, які вибірково покарали пілотів, які не відреагували на жовті прапори у фіналі кваліфікації. Під "роздачу" попали Ферстаппен (+5 позицій) та Валттері Боттас (+3).

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За великим рахунком штраф ні на що не вплинув. Ферстаппен вже на 5-у колі був другим, на що принципі й претендував. Хемілтон впевнено переміг і ще більше скоротив відставання.

Перед гонкою в Саудівській Аравії Льюїс все ще програвав Максу 8 очок. І на трасі в місті Джидда, яка отримала дозвіл для проведення гонок за день до етапу, розгорнулася ще одна драма сезону. Обидва пілоти могли як здобути все, так і втратити.

У суботній кваліфікації Red Bull знову десь знайшли швидкість і на фінальному колі Макс суттєво випереджав Хемілтона. Але, атакуючи, він помилився та влетів у стіну. Поул дістався Хемілтону.

Відео як Ферстаппен помилився на останньому колі



Старт гонки залишився за Хемілтоном, проте на 13-у колі вмішався Міх Шумахер. Син семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера розбив болід. На трасі з'явився автомобіль безпеки: Mercedes поспішили у бокси. Принаймні, поспішив Хемілтон, а Боттас штучно стримував Ферстаппена. Макс волав про порушення правил, але його так і не почули стюарди…

Під пейс-каром Ферстаппен вирішив не заїжджати в бокси та вийшов у лідери гонки. Схоже, Макса почули небеса, адже через декілька кіл гонку зупинили. Що це означало? А те, що в Mercedes перехитрили самих себе, або ж доля просто віддала Максу борг.

Рестарт гонки відбувався з місця й через це Макс мав змогу замінити гуму – серйозний удар по стратегії Mercedes, які подарували Ферстаппену лідерство.

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Та вже під час першого рестарту Хемілтон випередив нідерландця. Пілот Red Bull вирішив не здаватися і під час агресивної оборони зрізав поворот. Унаслідок маневру Хемілтон втратив дві позиції – його пройшов ще й Естебан Окон.

Але й це ще не кінець. Паралельно позаду пелотону Серхіо Перес не залишив місця Шарлю Леклеру й спричинив масову аварію – знову червоні прапори та зупинка гонки. Під час паузи директор гонки Майкл Масі буквально торгувався з Red Bull.

Ферстаппену загрожував штраф за маневр проти Хемілтона. Але Массі запропонував Максу віддати Льюїсу позицію, на що той погодився. На другому рестарті вже Ферстаппен красиво атакував і, пірнувши у перший поворот, вийшов лідером.

Хемілтон поступового скорочував відставання від Макса і на 37-у колі атакував. Ферстаппен ледь не вибив суперника, за що їх інцидент опинився на олівці у стюардів. Очікуючи покарання, нідерландець вирішив віддати британцю позицію.

Але Макс хитрий пілот, тому робив це так, щоб відразу мати DRS та шанс атакувати Хемілтона. Льюїс теж не пальцем зроблений і наче розкусив суперника. Ферстаппен різко почав сповільнюватися, на що британець відповів схожими діями. Але гонщик Mercedes не витримав дистанцію і в'їхав у Red Bull.

Відео як Льюїс в'їхав у Макса у Саудівській Аравії



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Диво, але обидва змогли продовжити гонку без будь-яких втрат. Ферстаппена раз по раз рятував віртуальний автомобіль безпеки. На 42-у колі Макс вдруге вирішив віддати позицію Хемілтону. Льюїс обійшов нідерландця і той моментально й успішно контратакував.

Але Макс таки отримав свої 5 секунд штрафу і ще 10 після гонки. Хемілтон пройшов нідерландця та з найкращим колом виграв гонку. Сумарно він здобув 26 очок та перед останньою гонкою зрівнявся з Максом за очками. Такого у Формулі-1 не було з 1974 року!

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