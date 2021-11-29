Абітебуль стримав слово

Абітебуль та Ріккардо разом працювали у Renault. Керівник команди та пілот посперечалися на те, чи зможе Даніель за кермом боліда Renault фінішувати на подіумі.

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Австралієць виграв парі, адже у 2020 році зумів двічі потрапити на подіум. Даніель посів третє місце на гран-прі Айфеля та гран-прі Емілії-Романьї

У 2021 році Абітебуль та Ріккардо покинули команду Renault, яка після ребрендингу отримала назву Alpine. Ріккардо перейшов у команду McLaren, коли Сиріль пішов з "Королеви автоспорту".

Колишній керівник Renault мав зробити татуювання ще попередньої зими. Проте відхід з Renault став на заваді цьому. У підсумку Абітебуль таки виконав обіцянку.

Ріккардо опублікував у своєму інстаграмі фотографію процесу набивання тату, підписавши її: "Парі є парі. Відео у середу".



Як Абітебулю роблять тату / Фото instagram.com/danielricciardo