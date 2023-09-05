Олександр Усик вдало впорався з цією задачою, нокаутувавши британця у дев'ятому раунді. Проте оточення Даніеля Дюбуа не може прийняти поразку та вимагає скасування результату або хоча б реваншу.

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Команда Дюбуа подала апеляцію

Усе через епізод, який стався у п'ятому раунді, тоді 25-річний боксер ударив Усика нижче пояса, через що українець опинився на настилі. Рефері дав час Олександру відновитися, а згодом він здобув перемогу.

Той удар прокоментували вже всі, хто тільки міг, але є скриншот, який говорить більше за будь-яку думку та робить суперечки безглуздими.



Той самий заборонений удар Даніеля Дюбуа / скриншот із трансляції

Проте промоутер Даніеля Дюбуа не здається. Френк Воррен повідомив, що їхня команда подала апеляцію на результат бою з Олександром Усиком. За результатами якої сподівається на скасування результату або хоча б на призначення реваншу.

Ми подали апеляцію. Ми завершили роботу над нею, і WBA розпочне апеляційний процес згідно з їх правилами. Їм доведеться її розглянути. Я хочу, щоб вони вчинили правильно. Я думаю, що в гіршому випадку вони оголосять реванш. Я вважаю, що органи, які санкціонують, захочуть розібратися між собою. Немає причин відкладати реванш, бо останній бій пройшов за правилами WBA, усі погодилися. Якщо їхні правила передбачають реванш, то я впевнений, що він відбудеться,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що WBC та WBA вже прокоментували епізод із п'ятого раунду та жодних претензій до роботи рефері не висловлювали, а навпаки підтвердили, що все було зроблено правильно.

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