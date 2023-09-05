Керівник Головного управління у справах розваг Королівства Саудівська Аравія Туркі Алалшіх побував у Великій Британії, де зустрівся з Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Світлини із королями хевівейту саудит опублікував у своєму Intagram, відмітивши в публікації боксерів.
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Інтрига від саудитів
Саме цей промоутер займається організацією бою Тайсона Ф'юрі та ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. Тож цілком ймовірно, що саудитам вдасться задовольнити фінансові апетити "Жадібного пуза" на бій з Усиком.
Ба більше, Туркі Алалшіх анонсував цікаві новини з українським чемпіоном.
Він хоче битися зі мною, я повинен відповісти "так"? Незабаром із чемпіоном нас чекають чудові події,
– підписав фото саудівський промоутер.
Туркі Алалшіх та Олександр Усик / instagram.com/usykaa
Також саудит гарно провів час із "Циганським королем", з яким зустрівся за кілька днів до Усика.
Тайсон Ф'юрі із Туркі Алалшіх / instagram.com/turkialalshik
Усик та Ф'юрі в очікуванні великого бою
- Нагадаємо, що Олександр Усик впевнено переміг Даніеля Дюбуа та захистив титули WBA, WBO та IBF.
- Серед ймовірних суперників українця називають Тайсона Ф'юрі та хорвате Філіпа Хрговича – претендента на бій по лінії IBF.
- Проте український чемпіон та його промоутер Олександр Красюк сподіваються організувати бій з "Циганським королем", який з легкої руки Усика став "Жадібним пузом".
- Тим часом Тайсон Ф'юрі готується до бою з нокаутером із ММА Френсісом Нганну. Їхній бій запланований на 28 жовтня, а відбудеться в Саудівській Аравії.
- Сподіваємося, що саудити вмовлять примхливого британця і на бій з Усиком.