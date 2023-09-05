Керівник Головного управління у справах розваг Королівства Саудівська Аравія Туркі Алалшіх побував у Великій Британії, де зустрівся з Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Світлини із королями хевівейту саудит опублікував у своєму Intagram, відмітивши в публікації боксерів.

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Інтрига від саудитів

Саме цей промоутер займається організацією бою Тайсона Ф'юрі та ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. Тож цілком ймовірно, що саудитам вдасться задовольнити фінансові апетити "Жадібного пуза" на бій з Усиком.

Ба більше, Туркі Алалшіх анонсував цікаві новини з українським чемпіоном.

Він хоче битися зі мною, я повинен відповісти "так"? Незабаром із чемпіоном нас чекають чудові події,

– підписав фото саудівський промоутер.

Туркі Алалшіх та Олександр Усик / instagram.com/usykaa

Також саудит гарно провів час із "Циганським королем", з яким зустрівся за кілька днів до Усика.

Тайсон Ф'юрі із Туркі Алалшіх / instagram.com/turkialalshik

Усик та Ф'юрі в очікуванні великого бою