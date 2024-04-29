У вигляді собаки: Інтер образив зірку Мілана під час святкування чемпіонства

У понеділок, 22 квітня, Інтер здобув перемогу над Міланом. Клуб став чемпіоном Італії і додав другу зірку на свою емблему.

Італійське дербі завершилося бійкою. На честь свого чемпіонства Інтер влаштував у Мілані чемпіонський парад.

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Банер, який спровокував скандал

Один з учасників сутички, Дензел Дюмфріс, вирішив незвично пригадати інцидент своєму "кривднику". Він взяв у вболівальників епатажний банер, на якому зображений сам Дюнфріс, що вигулює пса з обличчям Тео Ернандеса.

Цікаво, що у 2023 році Тео Ернандес, Майк Меньян, Раде Круніч та Сандро Тоналі показували образливі плакати з гравцями Інтера на святкування свого чемпіонства. І таких випадків було ще кілька у європейських лігах. Всі співучасники отримали штрафи.

Федеральна прокуратура отримала відеозаписи і зайнялася цією справою. Дензел Дюнфріс отримає штраф у розмірі 4-5 тисяч євро.

Скандальний банер, який підняв Дюнфріс: дивіться відео

Дензел Дюмфріс у сезоні-2023/2024 зіграв за Інтер 33 матчі, у яких забив 3 голи та віддав 6 асистів.

Нагадаємо, що Інтер у січні 2023 року здобув Суперкубок Італії, мінімально здолавши Наполі (0:1).