Мілан – Інтер 1:2

Голи: Томорі, 80 – Ачербі, 18, Тюрам, 48.

В чемпіонаті Італії підійшов до завершення 33 тур Серії А. На вечір понеділка була винесена головна страва вікенду – "Дербі делла Мадонніна" між Міланом та Інтером, пише 24 канал.

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Краща реалізація "змій"

Для команди Сімоне Індзагі ця зустріч була не лише питанням принциповості. В разі перемоги над принциповим суперником "неррадзурі" вже офіційно ставали б чемпіонати Італії.

Мілан же бажав не тільки відтермінувати свято для Інтера, а і взяти реванш за ганебну розгромну поразку у першому колі (1:5). По суті, підопічні Піолі дали серйозний бій "неррадзурі" та не рідше за суперника загрожували чужим воротам.

Проте реалізація Інтера була на голову вищою. В середині першого тайму номінальні господарі відкрили рахунок з кутового. Павар головою підправив навіс на Ачербі. Центрбек впритул розстріляв ворота Меньяна.

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Вирішальний постріл Тюрама

Мілан мав шанси відігратися ще до перерви, Зоммеру довелось рятувати команду після ударів Леау та Калабрії. Але остаточно інтригу вбив Тюрам.

Ще у першому тайму Маркус влучив у стійку, а на початку другого без проблем змістився з флангу та потужним ударом вразив ближній кут. Номінальні господарі ще намагались повернутися у гру, проте Інтер надійно вибудував оборону.

Тим не менше, "россонері" змогли розмочити рахунок. Після удару головою від Леау воротар Інтера перевів м'яч у стійку, а на добивання вдало зіграв Томорі. Цей гол надихнув Мілан і той був близьким до камбеку.

Інтер обходить Мілан

Проте номінальні гості відзахищалися та довели справу до перемоги. Таким чином Інтер виграє ювілейне 20-те чемпіонство в Італії, випереджаючи як раз Мілан, у якого 19 Скудетто. Більше має лише Ювентус, у якого 36 золотих сезонів.

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Крім того, для Сімоне Індзагі це перше чемпіонство у Серії А в кар'єрі тренера (як гравець він вигравав Скудетто-2000 із Лаціо). Раніше коуч виводив "неррадзурі" у фінал Ліги чемпіонів, а також брав два Кубки та три Суперкубки країни.