Італійське дербі завершилося бійкою. На честь свого чемпіонства Інтер влаштував у Мілані чемпіонський парад.
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Банер, який спровокував скандал
Один з учасників сутички, Дензел Дюмфріс, вирішив незвично пригадати інцидент своєму "кривднику". Він взяв у вболівальників епатажний банер, на якому зображений сам Дюнфріс, що вигулює пса з обличчям Тео Ернандеса.
Цікаво, що у 2023 році Тео Ернандес, Майк Меньян, Раде Круніч та Сандро Тоналі показували образливі плакати з гравцями Інтера на святкування свого чемпіонства. І таких випадків було ще кілька у європейських лігах. Всі співучасники отримали штрафи.
Федеральна прокуратура отримала відеозаписи і зайнялася цією справою. Дензел Дюнфріс отримає штраф у розмірі 4-5 тисяч євро.
Скандальний банер, який підняв Дюнфріс: дивіться відео
Нагадаємо, що Інтер у січні 2023 року здобув Суперкубок Італії, мінімально здолавши Наполі (0:1).