Вболівальники Тоттенхема розлютились через поразку клуба вдома. У секторі "шпор" знайшли фаната Арсенала, на якого накинулись і влаштували бійку.

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Бійка вболівальників з поліцією

Після матчу розгорілася серйозна словесна перепалка, яка згодом переросла у жорстоку бійку. Правоохоронці зіткнулися з розлюченими вболівальниками біля стадіону і оперативно почали реагувати на заворушення.

Ситуація швидко вийшла з-під контролю, оскільки невдовзі деяких фанів повалили на землю, а інших почали тягнути по землі на очах у шокованих глядачів.

Щоб розігнати натовп, поліція застосувала сльозогінний газ. У відповідь розлючені вболівальники почали кидати в правоохоронців все, що їм попадалося під руку. Проте, завдяки захисному спорядженню та бронежилетам, поліцейські змогли витримати атаку.

Деталі та причини перепалки з правоохоронцями поки невідомі.

Жорстка бійка вболівальників з поліцейськими: дивіться відео

Довідка. Арсенал наразі лідирує в чемпіонаті Англії, заробивши 80 очок. Тоттенхем посідає 5 позицію. Команда набрала 60 балів.

Наступний матч Тоттенхем зіграє з Челсі в межах перенесеного 26-го туру АПЛ. Поєдинок відбудеться 2 травня о 21:30 за київським часом. Арсенал зіграє з Борнмутом в межах 36-го туру чемпіонату Англії 4 травня о 14:30 за Києвом.