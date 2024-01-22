Наполі – Інтер 0:1

Гол: Мартінес, 90+1.

В Ер-Ріяді, що в Саудівській Аравії, відбувся фінал Суперкубка Італії. Це був дебютний розіграш турніру, в якому участь брали чотири команди, пише 24 канал.

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Однак це не стало на заваді чинним володарям Скудетто та Кубка зійтись у фіналі. Наполі та Інтер впевнено у півфіналах розправились із Фіорентиною та Лаціо (по 3:0).

Неаполітанці поки не вражають цього сезону, тому вони очікувано були андердогами у зустрічі. Це спричинило оборонну гру команди Маццарі, за весь матч Наполі завдав лише одного удару в ствір.

Інтер же володів тотальною ініціативою і аж 22 рази вдарив у бік воріт Голліні. Втім чемпіони довго відбивались та майже перевели гру в екстратайми, при тому, що з середини другого тайму грали в меншості через вилучення Сімеоне.

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Втім "неррадзурі" таки дотисли "партенопеїв" у компенсований час. Захист Наполі забув про головного бомбардира суперника Мартінеса під час прострілу від Павара. Лаутаро з близької відстані розстріляв ворота суперника та вирвав перемогу для Інтера.

Перемога дозволила Інтеру у восьмий раз виграти Суперкубок Італії. Таким чином "неррадзурі" наблизились до Ювентуса за цим показником. Туринці тріумфували рекордні 9 разів.

Відеоогляд матчу Наполі – Інтер: