Итальянское дерби завершилось дракой. В честь своего чемпионства Интер устроил в Милане чемпионский парад.
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Баннер, который спровоцировал скандал
Один из участников стычки, Дензел Дюмфрис, решил необычно припомнить инцидент своему "обидчику". Он взял у болельщиков эпатажный баннер, на котором изображен сам Дюнфрис, выгуливающий пса с лицом Тео Эрнандеса.
Интересно, что в 2023 году Тео Эрнандес, Майк Меньян, Раде Крунич и Сандро Тонали показывали оскорбительные плакаты с игроками Интера на празднование своего чемпионства. И таких случаев было еще несколько в европейских лигах. Все соучастники получили штрафы.
Федеральная прокуратура получила видеозаписи и занялась этим делом. Дензел Дюнфрис получит штраф в размере 4-5 тысяч евро.
Скандальный баннер, который поднял Дюнфрис: смотрите видео
Напомним, что Интер в январе 2023 года завоевал Суперкубок Италии, минимально одолев Наполи (0:1).