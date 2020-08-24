З нагоди Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди. Відзнаки отримали й українські спортсмени та тренери.

Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров та тенісистка Еліна Світоліна нагороджені орденами "За заслуги" II ступеня. Відповідний указ опублікований на сайті Президента України.

Нагадаємо: Світоліна потрапила у топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменок світу за версією Forbes

Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня отримали два олімпійські чемпіони – Володимир Голубничий (спортивна ходьба) та Григорій Крісс (фехтування)

Анатолій Ломаченко – батько та тренер боксера Василя Ломаченка, нагороджений орденом "За заслуги" I ступеня. Такий же орден отримав і головний тренер штатної команди національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю Олександр Каспаров.

Ще троє осіб нагородженні орденом "За заслуги" III ступеня:

начальник комунального закладу "Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" Андрій Демчук

головний тренер штатної команди національної збірної команди України з легкої атлетики В'ячеслав Тиртишник

спортсмен-інструктор штатної команди національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю Ігор Ярмонов

Одразу 16 осіб стали заслуженими працівниками фізичної культури та спорту. Серед них варто виділити стронгмена Василя Вірастюка та президента Федерації греко-римської боротьби України Олега Сазонова.