Перша ракетка України Еліна Світоліна буде брати участь на турнірі у Римі та змаганнях Великого шолому у Франції. .Вони мають відбуватись вже у вересні-жовтні цього року.

Прізвище тенісистки вже з'явилось у попередніх списках Premier 5 в Римі, який розпочнеться вже 21 вересня, а також на Ролан Гаррос. Турнір у Франції мав стартувати ще у травні, але через пандемію коронавірусу був перенесений на кінець вересня, повідомляє БТУ.

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Участь на Ролан Гаррос

Ці турніри можуть стати першими для Світоліної після відновлення сезону. Дівчина брала вже участь лише у виставкових турнірах. А від участі на US Open 25-річна українка відмовилась, щоб не ризикувати своїм здоров'ям та цілої команди.

У 2019 році Світоліна зазнала поразки від Азаренко вже у другому колі турніру у Римі, а на Ролан Гаррос пробилась до третього кола, де поступилась Мугурусі.

Що таке Ролан Гаррос? Це чемпіонат з тенісу, що відбувається у Франції. Він є одним з чотирьох турнірів серії Великого шолому, проходить після Відкритого чемпіонату Австралії, але перед Вімблдонським турніром та Відкритим чемпіонатом США.

Результати Світоліної у перших виставкових турнірах після карантину

Світоліна здобула перемогу у Німеччині. Це був перший вихід на корт проти суперниці для Світоліної після карантину і відразу вдалий. У фіналі українка перемогла чешку Петру Квіткову у наднапруженому фінальному поєдинку. Переможницю дівчата визначали у цікавий спосіб. Замість останнього сету був супер тай-брейк. Тут для перемоги треба було набрати 10 очків. Перемогу здобула Світоліна, вигравши 10:5.

Після звитяги Світоліна провела черговий виставковий поєдинок. Але цього разу на турнірі у Берліні у матчі за третє місце українка програла 32-й ракетці світу Андреа Петковіч з Німеччини.