Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу на мінітурнірі в Німеччині. У фіналі українка обіграла Петру Квітову з Чехії.

Фінал мінітурніру Bett1 Aces в Берліні повинен був відбутися ще в середу, 15 липня. Зіграти тенісистки повинні були на траві, повідомляє 24 канал. Однак через негоду матч перенесли.

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Тож зіграти тенісисткам довелося в залі на харді аж у п'ятницю, 17 липня. Грали тенісистки в ангарі аеропорту Темпелгоф у Берліні.

Station 2 der @bett1aces im Flughafen Berlin-Tempelhof ️ startet morgen ab 11.30 mit diesen Partien:



Sinner vs Khachanov

Svitolina vs Kvitova (nachgeholtes Finale der 1. Session!)

Struff vs Haas !

Vecic vs Petkovic

Bertens vs Sevastova#bett1aces #Berlin pic.twitter.com/pkgFm01Rk5 — tennis MAGAZIN (@tennismagazin) July 16, 2020

Світоліна не надто вдало розпочала матч. Вона взяла першу подачу суперниці, але після цього дозволила Квітовій тричі поспіль здійснити брейк. Хоча і чешка теж не відзначалася вдалою грою на своїй подачі. Тож перший сет закінчився на користь Квітової 6:3.

Натомість другий сет Світоліна відіграла майже бездоганно. Хоча в п'ятому геймі на своїй подачі була змушена тричі відігравати брейк. Але у підсумку перемогла 6:1.

Це був матч, де замість останнього сету був супер тай-брейк. Тут для перемоги треба було набрати 10 очків. Перемогу здобула Світоліна, вигравши 10:5.

Еліна Світоліна – Петра Квітова 2:1 (3:6, 6:1, 10:5)

¡Triunfo para Svitolina en la final de Berlín



La ucraniana supera a Kvitova (6-3, 1-6 y 5-10)



El mejor tenis, en @Eurosport_ES pic.twitter.com/l3Lh0MfiCN — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 17, 2020

Варто відзначити, що на цьому ж хардовому корті обидві тенісистки зіграють у півфіналі другого мінітурніру в Німеччині. Світоліна зіграє з переможницею пари Кікі Бертенс – Анастасія Севастова.