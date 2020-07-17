Світоліна перемогла у фіналі турніру в Німеччині
Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу на мінітурнірі в Німеччині. У фіналі українка обіграла Петру Квітову з Чехії.
Фінал мінітурніру Bett1 Aces в Берліні повинен був відбутися ще в середу, 15 липня. Зіграти тенісистки повинні були на траві, повідомляє 24 канал. Однак через негоду матч перенесли.
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Тож зіграти тенісисткам довелося в залі на харді аж у п'ятницю, 17 липня. Грали тенісистки в ангарі аеропорту Темпелгоф у Берліні.
Світоліна не надто вдало розпочала матч. Вона взяла першу подачу суперниці, але після цього дозволила Квітовій тричі поспіль здійснити брейк. Хоча і чешка теж не відзначалася вдалою грою на своїй подачі. Тож перший сет закінчився на користь Квітової 6:3.
Натомість другий сет Світоліна відіграла майже бездоганно. Хоча в п'ятому геймі на своїй подачі була змушена тричі відігравати брейк. Але у підсумку перемогла 6:1.
Це був матч, де замість останнього сету був супер тай-брейк. Тут для перемоги треба було набрати 10 очків. Перемогу здобула Світоліна, вигравши 10:5.
Еліна Світоліна – Петра Квітова 2:1 (3:6, 6:1, 10:5)
Варто відзначити, що на цьому ж хардовому корті обидві тенісистки зіграють у півфіналі другого мінітурніру в Німеччині. Світоліна зіграє з переможницею пари Кікі Бертенс – Анастасія Севастова.