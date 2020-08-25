Ястремська перемогла суперницю у трьох сетах на турніру Western & Southern Open. Матч тривав 2 години та 5 хвилин, інформує 24 канал.

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Початок матчу був ненайкращим для української тенісистки, подачі Перу були надто підступними, щоб вдало після них контратакувати. Переміщення Даяни на корті були не надто активні через травму. Все йшло до того, що американка, яка вела з брейком, візьме перший сет, але в кінцівці Бернарда трохи занервувала, чим зуміла скористатись Ястремська та забрати першу партію на тай-брейку.

У другому сеті в українки виникли відчутні проблеми з ногою, спершу її перетейпував лікар, а згодом з м'язами трохи попрацював фізіотерапевт, але це не допомогло не зазнати поразки у сеті – 1:1.