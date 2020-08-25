Друга ракетка України Даяна Ястремська, яка травмувалась у минулому раунді, здобула перемогу над американкою Бернардою Перу. В 1/8 фіналу у Нью-Йорку на українку чекатиме складне протистояння з Наомі Осакою.
Ястремська перемогла суперницю у трьох сетах на турніру Western & Southern Open. Матч тривав 2 години та 5 хвилин, інформує
24 канал.
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Даяна Ястремська (Україна) – Бернарда Пера (США) 2:1 (7:6(5), 4:6, 6:3)
Початок матчу був ненайкращим для української тенісистки, подачі Перу були надто підступними, щоб вдало після них контратакувати. Переміщення Даяни на корті були не надто активні через травму. Все йшло до того, що американка, яка вела з брейком, візьме перший сет, але в кінцівці Бернарда трохи занервувала, чим зуміла скористатись Ястремська та забрати першу партію на тай-брейку.
У другому сеті в українки виникли відчутні проблеми з ногою, спершу її перетейпував лікар, а згодом з м'язами трохи попрацював фізіотерапевт, але це не допомогло не зазнати поразки у сеті – 1:1.
Команда Даяни бачила, що спортсменці дуже нелегко дається цей поєдинок та навіть запропонувала достроково завершити поєдинок, але тенісистка показала свій характер та залишилась на корті.
Третій сет йшов на рівних до рахунку 2:2, після чого Пера на подачі не виграла жодного гейму. Ястремська зробила рахунок у зустрічі комфортним для себе 5:2 та вже не підпускала суперницю. Перу ще зробила один брейк, але програла матч Даяні, яка сьогодні сильніше хотіла виграти і в потрібні моменти видавала свій максимум. У наступному раунді Ястремська зіграє проти японки Наомі Осаки, яка посідає 10 сходинку у рейтингу WTA. Наступному матчу додає інтриги те, що тренер Ястремської Саша Баїн є екснаставником японки. До цього тенісистки ще жодного разу не перетинались на корті.
Ястремська – Перу: огляд матчу