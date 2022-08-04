Ворскла визначилась із домашньою ареною на матчі УПЛ

4 серпня 2022 , 14:12
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Джерело:

сайт Ворскли

Полтавський клуб офіційно оприлюднив, де гратиме свої матчів УПЛ у сезоні-2022/2023. Ворскла гостюватиме у Минаї.

Нова домівка ворсклян

На жаль, через повномасштабну війну Ворскла не зможе зіграти на рідній арені імені Олексія Бутовського у Полтаві. У новому сезоні-2022/2023 тимчасовим прихистком стане стадіон "Минай".

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Перед стартом УПЛ підопічні Віктора Скрипника вже розпочали підготовку до сезону у Закарпатті.

Раніше відзначалось, що в Ужгороді базуватимуться одразу три клуби УПЛ – Ворскла, Металіст та Дніпро-1. Наразі немає календаря матчів, але відомо, що базовим днем першого туру УПЛ буде 23 серпня

  • У минулому сезоні Ворскла стала п'ятою у таблиці чемпіонату України. 
  • Полтавський клуб вже вилетів із єврокубків у новому сезоні. Ворскляни не змогли пройти шведський АІК у кваліфікації Ліги конференцій. У першому матчі команда Скрипника вирвала "домашню" перемогу з рахунком 3:2. А вже у матчі-відповіді поступилась супернику 2:0.
  • За підсумками двох зустрічей – 4:3 на користь АІКа.
Автор: Софія Кулай