Ворскла визначилась із домашньою ареною на матчі УПЛ

Полтавський клуб офіційно оприлюднив, де гратиме свої матчів УПЛ у сезоні-2022/2023. Ворскла гостюватиме у Минаї.

Нова домівка ворсклян

На жаль, через повномасштабну війну Ворскла не зможе зіграти на рідній арені імені Олексія Бутовського у Полтаві. У новому сезоні-2022/2023 тимчасовим прихистком стане стадіон "Минай".

Читайте також Динамо продовжило контракт із "кришталевим" захисником

Перед стартом УПЛ підопічні Віктора Скрипника вже розпочали підготовку до сезону у Закарпатті.

Раніше відзначалось, що в Ужгороді базуватимуться одразу три клуби УПЛ – Ворскла, Металіст та Дніпро-1. Наразі немає календаря матчів, але відомо, що базовим днем першого туру УПЛ буде 23 серпня