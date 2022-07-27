АІК – Ворскла 2:0 (перший матч – 2:3)

Голи: Мендес, 45+2, Бйорнстрьом, 107

Ворскла 21 липня, зробила крок назустріч до третього раунду кваліфікації Ліги конференцій. У Стокгольмі підопічні Віктора Скрипника обіграли шведський АІК, пише 24 канал.

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Перший матч закінчився з рахунком 2:3 на користь української команди. Голами відзначилися Степанюк, Козиренко, Челядін.

Місцеву пресу неабияк приголомшила перемога української команди. Спортивні видання Швеції висловлювали своє обурення щодо тріумфу Ворскли. Журналісти назвали це "катастрофою" для місцевої команди.

Цього разу господарі поєдинку активно розпочали гру та з перших же хвилин створили декілька небезпечних моментів для полтавської команди. Та завдяки Різнику опонентам українців не вдалося реалізувати задумані плани.

Здавалося б, що перша частина матчу закінчиться нульовою мировою. Про те ж ні, АІК відкрив рахунок у компенсований арбітром час.

У центрі штрафного Отьєно з боротьби виштовхнув м'яч на правий фланг на Мендеса, той на підбиранні пробив у дальній кут воріт.

На початку другого тайму господарі не поспішали атакувати українців та тримали м'яч на своїй половині поля. На 56-й хвилині шведи були близькими до того, щоб подвоїти свою перевагу. Подача Стефанеллі з лівого флангу була зрізана захисником у ворота, проте Різник фантастично відпрацював, відбивши м'яч якомога далі від воріт.

Підопічні Віктора Скрипніка перехопили ініціативу, проте всі спроби зрівняти рахунок були марними. Схоже, що втома позначилася на полтавцях.

Наприкінці матчу швецький колектив знову повернувся з контролем м'яча на половину Ворскли.

Основний час матчу закінчився перемогою АІКа, тож це протистояння перейшло у додаткові хвилини. У першому екстратаймі жодна з команд не відзначилася результативною дією, рахунок незмінний – 1:0 на користь шведів.

Під час другого овертайму АІК подвоїв свою перевагу. Бйорнстрьом стає автором спірного голу. Після удару Бйорнстрьома Різник відбив удар, одноклубники підбігли добивати, однак український кіпер спочатку загородив дорогу м'ячеві, а потім шведи самі пробили повз. Однак бригада сербського арбітра Милоша Милановича гол зарахувала.

Відео спірного голу

Тож у підсумку господарі поєдинку вирвали перемогу над українським клубом – 2:0.

До речі. В наступному раунді кваліфікації на шведську команду чекатиме поїздка в Латвію або Північну Македонію. Їх суперником стане переможець пари Валмієра (Латвія) – Шкендія (Північна Македонія). У першому матчі в Латвії Шкендія перемогла 2:1. Остаточний переможець визначиться 28 липня, гра відбудеться о 21:00.