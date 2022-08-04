Нова домівка ворсклян
На жаль, через повномасштабну війну Ворскла не зможе зіграти на рідній арені імені Олексія Бутовського у Полтаві. У новому сезоні-2022/2023 тимчасовим прихистком стане стадіон "Минай".
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Перед стартом УПЛ підопічні Віктора Скрипника вже розпочали підготовку до сезону у Закарпатті.
Раніше відзначалось, що в Ужгороді базуватимуться одразу три клуби УПЛ – Ворскла, Металіст та Дніпро-1. Наразі немає календаря матчів, але відомо, що базовим днем першого туру УПЛ буде 23 серпня
- У минулому сезоні Ворскла стала п'ятою у таблиці чемпіонату України.
- Полтавський клуб вже вилетів із єврокубків у новому сезоні. Ворскляни не змогли пройти шведський АІК у кваліфікації Ліги конференцій. У першому матчі команда Скрипника вирвала "домашню" перемогу з рахунком 3:2. А вже у матчі-відповіді поступилась супернику 2:0.
- За підсумками двох зустрічей – 4:3 на користь АІКа.