Яковенко: Бурда не залишився б без команди

27-річний оборонець Микита Бурда схильний до отримання травм, тому пропустив чималий термін через пошкодження. Футболіст через це та операцію пропустив увесь минулий сезон.

Варто дізнатись Кращий лише "СаШо": Бущан став одним із найкращих воротарів Динамо за кількістю "сухих" матчів

Але навіть це не завадило київському Динамо продовжити контракт із захисником. Олександр Яковенко, агент футболіста, розповів, якби клуб припинив співпрацю з центрбеком, то Бурда б не залишився без команди.

Динамо зараз продовжило контракт з Бурдою, за що повага та подяка клубу. Микита багато пропустив через травми, не грав. Але навіть якби клуб так не вчинив, то Бурда не залишився б без команди,

– сказав Яковенко.

Раніше повідомлялось, що Бурда міг бути включений в обмін між Динамо та Зорею. Начебто кияни хочуть бачити у своєму складі Владислава Кабаєва. Натомість включать у пропозицію обміну одразу двох – трьох своїх гравців. Мова йшла про Микиту Бурду, Романа Вантуха та Назарія Русина.