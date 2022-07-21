Ворскла – АІК 3:2

Голи: Степанюк, 4, Козиренко, 24, Челядін, 69 – Стефанеллі, 17, Ларссон, 44

Ворскла другою серед українських клубів розпочала свій шлях у єврокубках у сезоні-2022/2023. Хоча цей матч був домашнім для українців, але через війну у нашій країні відбувся не у Полтаві, а у столиці Швеції.

Цей поєдинок став дебютним для Віктора Скрипника на чолі тренерського містка Ворскли.

Переможець цієї пари у наступному раунді зіграє проти переможця протистояння Валмієра (Латвія) – Шкендія (Північна Македонія). У першій зустрічі з різницею в один гол перемогла Швендія – 1:2, пише 24 канал.

До теми Дебютний тест для Скрипника на чолі Ворскли: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій проти АІКа

Команди активно розпочали поєдинок. Навіть не здалось, що матч відбувся у Стокгольмі, Ворскла з перших секунд не відсиджувалась в обороні.

Вже на 4-й хвилині полтавський клуб відкрив рахунок у матчі. Все розпочалось із вкидання з кутового. М'яч отримав Козиренко та прицільно подав на голову Степанюка. Нападник української команди зіграв на випередження та розмочив нулі на табло – 1:0.

Олійник та Козиренко завдали удари з-за меж штрафного. Але ці постріли не збільшили перевагу ворсклян.

Хуссейн класно закинув на Стефанеллі. З першим ударом від аргентинця парирував Різник, але на добиванні Стефанеллі таки спрямував м'яч у сітку воріт українського клубу – 1:1.

Яворський класно з глибини поля закинув на хід Пердуті. Той встиг наздогнати м'яч та скинути його у центр штрафного суперника. М'яч підхопив Козиренко та більярдним ударом у дальній кут воріт знову вивів Ворсклу уперед – 2:1. Козиренко вже на 24-й хвилині відзначився за системою "гол плюс пас".

Різник впорався з несильним ударом з дальньої відстані від Хуссейна.

Яворський заблокував удар суперника, але шведи угледіли гру рукою. Однак арбітр не повівся на апеляції гравців АІКа.

Наприкінці першого тайму шведи зрівняли цифри на табло. На 44-й хвилині Мендес прострілив у воротарський майданчик Ворскли. Наші футболісти відбились, але м'яч відлетів прямо під удар Ларссона. Капітан АІКа ударом в один дотик вдруге зрівняв рахунок у зустрічі – 2:2.

Саме така результативна нічия була зафіксована у першій 45-хвилинці. Підопічні Віктора Скрипника провели чудовий тайм.

Шедевр після чотирьох хвилин на полі

Тіль завдав удару, але м'яч після рикошету пролетів повз шведські володіння.

У другому таймі команди показували більш позиційну гру, яка не приводила до справді небезпечних моментів.

На 69-й хвилині Ворскла утретє повела у рахунку. Яворський поборовся у центрі поля, м'яч отримав Челядін та наважився на удар із далекої відстані. М'яч від стійки перетнув лінію воріт АІКа – 3:2. Неймовірний гол ворсклянина, який лише на 65-й хвилині вийшов на футбольне поле із заміни.

Знову було закидання на Стефанеллі, але цього разу аргентинець не дотягнувся до м'яча навіть головою. Схожий момент був до першого взяття воріт Різника.

Бацула намагався розрядити ситуацію біля власних воріт, але вибив невдало. Однак удар Ларссона був вище воріт.

Різник витягнув м'яч з-під поперечини після удару Абдірахмана.

Ворскла здобула надважливу перемогу над АІКом у першому матчі кваліфікації Ліги конференцій – 3:2. Скрипник зі звитяги дебютував на чолі полтавського клубу, яка тричі виходила уперед в рахунку у цій зустрічі.

До слова. Матч-відповідь АІК – Ворскла відбудеться 27 липня у Стокгольмі.