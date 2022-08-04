Новый дом ворсклян
К сожалению, из-за полномасштабной войны Ворскла не сможет сыграть на родной арене имени Алексея Бутовского в Полтаве. В новом сезоне-2022/2023 временным убежищем станет стадион "Минай".
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Перед стартом УПЛ подопечные Виктора Скрипника уже приступили к подготовке к сезону в Закарпатье.
Ранее отмечалось, что в Ужгороде будут базироваться сразу три клуба УПЛ – Ворскла, Металлист и Днепр-1. Пока нет календаря матчей, но известно, что базовым днем первого тура УПЛ будет 23 августа
- В прошлом сезоне Ворскла стала пяткой в таблице чемпионата Украины.
- Полтавский клуб уже вылетел из еврокубков в новом сезоне. Ворскляне не смогли пройти шведский АИК в квалификации Лиги конференций. В первом матче команда Скрипника вырвала "домашнюю" победу со счетом 3:2. А уже в ответном матче уступила сопернику 2:0.
- По итогам двух встреч – 4:3 в пользу АИКа.