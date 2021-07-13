Де продовжить кар'єру Яремчук: Бенфіка, Мілан, Арсенал чи залишиться в Генті

Український нападник Роман Яремчук вразив експертів своїм виступом на Євро-2020. Тож влітку 2021 року гравець може змінити клуб. На футболіста претендують чимало топових клубів.

На Євро-2020 Яремчук відзначився двома забитими голами – у ворота збірної Нідерландів та Північної Македонії. Він зіграв у всіх п'яти матчах нашої команди (виходив у старті). І зумів потрапити як до символічної збірної відкриттів, так і до переліку найгірших гравців.

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Портал Transfermarkt перед Євро-2020 оцінив Яремчука в 15 мільйонів євро. Та бельгійський Гент, за який виступає форвард, не готовий його продавати за таку ціну. І хоче більше – 25 мільйонів євро. Причина в тому, що третина від суми трансферу отримає київське Динамо, звідки Яремчук і перейшов в бельгійський клуб.

При цьому що в Генті вже змирилися з тим, що влітку Яремчук покине команду. І почали шукати йому заміну. З Селтіка до них перейшов Вакун Байо за 1,6 мільйона євро. А за 2 мільйони євро вони придбали Джанні Бруно з Зюлте-Варегем.

Бенфіка

В попередньому сезоні Яремчук зіграв 43 матчі за Гент, в яких забив 23 голи та віддав вісім результативних передач.

В останні дні все частіше мова йде про те, що Яремчук перейде у португальську Бенфіку. Таку інформацію дають бельгійські ЗМІ. Сам гравець нібито дав згоду на такий перехід, залишилося лише, щоб команди домовилися між собою за суму відступних.

Щодо Бенфіки, то команда зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів та планує підсилити свою атакувальну лінію. І перехід в Бенфіку видається найбільш ймовірним. Букмекерська компанія Favbet оцінює ймовірність такого трансферу коефіцієнтом 1,2.

Мілан

Інтерес до Яремчука проявляв й італійський Мілан. В минулому сезоні команда боролася за перемогу в чемпіонаті Італії, але наприкінці програла цю боротьбу свою запеклому супернику Інтеру, посівши друге місце. Воно дає право зіграти в Лізі чемпіонів. Востаннє "россонері" виступали в головному європейському турнірі у 2014 році. Але для цього Стефано Піолі планує підписати нових гравців.

Та є перепони на шляху цього трансферу. Головна з них – ціна. Мілан не готовий платити більше, аніж 15 мільйонів євро. А така сума не влаштовує Гент.

При цьому що в Яремчука з'явився серйозний конкурент. Мілан може підписати одного з найкращих форвардів Євро-2020 Патріка Шика зі збірної Чехії. Правда форвард лише в минулому сезоні покинув чемпіонат Італії, коли перейшов з Роми до німецького Баєра за 26,5 мільйона євро. І навряд чи "фармацевти" через ріку продадуть його дешевше.

Та все ж шанси на трансфер Яремчука до Мілана зберігається. У Favbet на цей перехід виставили коефіцієнт 3,3.

Інші варіанти

Серед цікавих варіантів продовження кар'єри Яремчука є англійський Арсенал. Команда має доволі бойовий склад, але в АПЛ поки ніяк не може себе проявити. Чи зміниться ситуація після переходу Яремчука – невідомо, але в Favbet цей перехід оцінений коефіцієнтом 2,7.

Ще один англійський клуб, куди може перебратися Яремчук – Вулверхемптон. Хоча "вовки" відзначаються своєю масовою португалізацією. Там навіть після того, як команду покинув Нуну Ешпіріту Санту взяли іншого португальського тренера – Бруну Лаже з Бенфіки. Тому і ймовірність переходу туди незначна – коефіцієнт 25.

Такий же коефіцієнт 25 на те, що Яремчук стане гравцем Роми. Ще нещодавно італійські "вовки" і хотіли підписати гравця. Але після того, як їх очолив Жозе Моуріньо, то в клубі змінили підхід до відбору гравців.

Та може статися й так, що Яремчук залишиться в Генті, якщо бельгійський клуб так і не погодиться на пропозицію інших команд. Експерти такий розвиток подій оцінили коефіцієнтом 4,75.

Як би тама не було, літнє трансферне вікно відкрито до 1 вересня. І вже невдовзі ми дізнаємося, де український нападник буде виступати в новому сезоні.