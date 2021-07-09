До символічної збірної потрапив голкіпер Георгій Бущан. Попри те, що він пропустив 10 голів в п'яти матчах, воротар здійснив одразу 15 сейвів (п'яте місце серед усіх голкіперів на Євро-2020).

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А місце в центрі захисту цієї символічної збірної посів Микола Матвієнко.

Ще двоє гравців – у запасі. Це півзахисник Микола Матвієнко та форвард Роман Яремчук, який двічі відзначився забитими голами.

Варто додати. що гравці атаки більше вразили редакцію AS, аніж захисники. Тож у символічній збірній у старті лише троє захисників і одразу четверо нападників.

Символічна збірна відкриттів Євро-2020:

воротар: Георгій Бущан (Україна);

захисники: Йоакім Мехле (Данія), Микола Матвієнко (Україна), Дензел Дюмфріс (Нідерланди);

півзахисники: Педрі (Іспанія), Томаш Соучек (Чехія), Міккель Дамсгорд (Данія)

нападники: Роланд Шаллай (Угорщина), Каспер Дольберг (Данія), Патрік Шик (Чехія), Жеремі Доку (Бельгія)

У запасі: Леонардо Спінаццола (Італія), Мерт Мюлдюр (Туреччина), Ксавер Шлагер (Австрія), Микола Шапаренко (Україна), Доніелл Мален (Нідерланди), Кіффер Мур (Уельс), Роман Яремчук (Україна).