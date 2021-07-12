Найбільше представництво України

Статистичний портал WhoScored підбив підсумки Євро-2020. Експерти склали символічну збірну найгірших гравців турніру за середньою оцінкою за матч.

Читайте також Всі дороги ведуть у Рим: Італія приголомшила Англію у фіналі Євро-2020, вигравши по пенальті

На жаль, найбільше у цій символічній збірній представників України – троє. Сергій Сидорчук (6.26), Олександр Караваєв (6.31) і Роман Яремчук (6.56) увійшли до збірної, у якій не хотів би побувати жоден з футболістів. Як бачимо, що найнижчу оцінку серед підопічних Андрія Шевченка отримав півзахисник Динамо Сидорчук.

Також по два гравці збірних Німеччини, Уельсу, Хорватії та Португалії. Відзначимо, що серед цих збірних найдалі на Євро-2020 пройшли якраз Україна, зупинившись у чвертьфіналі турніру.

Цікаво, що Яремчук на турнірі став автором двох голів у ворота Нідерландів та Північної Македонії. Однак навіть така статистика не дозволила нападнику Гента обійти стороною такий неприємний список.

Зверніть увагу! При складанні символічної збірної були включені тільки ті футболісти, які провели на Євро-2020 не менше чотирьох матчів.

Символічна збірна найгірших гравців Євро-2020