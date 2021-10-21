Дається взнаки відсутність Бєсєдіна, – Сидорчук про поразку Динамо

21 жовтня 2021 , 11:15
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Джерело:

сайт Динамо

Капітан Динамо Сергій Сидорчук прокоментував поразку від Барселони в Лізі чемпіонів. Кияни поступилися каталонцям з рахунком 0:1.

"У першому таймі не все вийшло"

За словами Сидорчука, команда очікувала від Барселони хороший початок гри. До того ж суперники грали вдома та мали 0 очок після двох турів, що свідчило про серйозні наміри супротивників. 

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"Ми хотіли трохи збавити темп, довше звичайного вводили м'яч, але в першому таймі не все вийшло", – сказав футболіст.

Щодо мінімальної кількості ударів по воротах суперника, то Сергій зазначив, що в атаці команді, дійсно, чогось бракує. На його думку, це може бути пов'язано з відсутністю Бєсєдіна. 

Можливо, дається взнаки відсутність Артема Бєсєдіна, який був у нас маячком попереду. Є багато нюансів. Плюс рівень суперників у цих матчах високий, важко доходити до воріт,
– розповів капітан Динамо. 

Сидорчук переконаний, що наступна гра, яка відбудеться у Києві, буде набагато легшою. Бо ж "вдома і стіни допомагають", – зізнається Сергій. 

  • У середу, 20 жовтня, Динамо зазнало другої поразки в Лізі чемпіонів та поступилося Барселоні. Гол у матчі забив оборонець господарів Жерар Піке.
  • Наразі Динамо посідає останнє місце в турнірній таблиці. Команді не вдалося забити жодного голу за три матчі. 
  • Матч між київським Динамо та каталонською Барселоною відбудеться 2-го листопада у Києві на НСК Олімпійський.
Автор: Дарина Жданович