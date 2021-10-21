"У першому таймі не все вийшло"

За словами Сидорчука, команда очікувала від Барселони хороший початок гри. До того ж суперники грали вдома та мали 0 очок після двох турів, що свідчило про серйозні наміри супротивників.

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"Ми хотіли трохи збавити темп, довше звичайного вводили м'яч, але в першому таймі не все вийшло", – сказав футболіст.

Щодо мінімальної кількості ударів по воротах суперника, то Сергій зазначив, що в атаці команді, дійсно, чогось бракує. На його думку, це може бути пов'язано з відсутністю Бєсєдіна.

Можливо, дається взнаки відсутність Артема Бєсєдіна, який був у нас маячком попереду. Є багато нюансів. Плюс рівень суперників у цих матчах високий, важко доходити до воріт,

– розповів капітан Динамо.

Сидорчук переконаний, що наступна гра, яка відбудеться у Києві, буде набагато легшою. Бо ж "вдома і стіни допомагають", – зізнається Сергій.