"В первом тайме не все получилось"
По словам Сидорчука, команда ожидала от Барселоны хорошего начала игры. К тому же соперники играли дома и имели 0 очков после двух туров, что свидетельствовало о серьезных намерениях противников.
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"Мы хотели немного сбавить темп, дольше обычного вводили мяч, но в первом тайме не все получилось", – сказал футболист.
Что касается минимального количества ударов по воротам соперника, то Сергей отметил, что в атаке команде, действительно, чего-то не хватает. По его мнению, это может быть связано с отсутствием Беседина.
Возможно, сказывается отсутствие Артема Беседина, который был у нас маячком впереди. Есть много нюансов. Плюс уровень соперников в этих матчах высокий, тяжело доходить до ворот,
– рассказал капитан Динамо.
Сидорчук убежден, что следующая игра, которая состоится в Киеве, будет намного легче. Потому что "дома и стены помогают", – признается Сергей.
- В среду, 20 октября, Динамо потерпело второе поражение в Лиге чемпионов, уступив Барселоне. Гол в матче забил защитник хозяев Жерар Пике.
- Сейчас Динамо занимает последнее место в турнирной таблице. Команде не удалось забить ни один гол за три матча.
- Матч между киевским Динамо и каталонской Барселоной состоится 2-го ноября в Киеве на НСК Олимпийский.