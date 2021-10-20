Динамо лідирує в турнірній таблиці

Молодіжна команда киян провела третій матч у груповому раунді Юнацької ліги УЄФА, де перемогла Барселону.

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На 26-й хвилині Динамо мало можливість відзначитися. Самба Діалло віддав передачу на Антона Царенка, той – на Кирила Попова. Та форвард киян влучив у штангу.

Через три хвилини у Барселони був момент забити, однак голкіпер Руслан Нещерет двічі врятував ворота від ударів футболістів каталонської команди.

У другому таймі каталонці та кияни продовжували обмінюватися моментами. На 76-й хвилині Волошин спрямував передачу на Царенка, той в дотик направив м’яч у дальній кут повз Рафуса, але влучив у стійку.

Кияни лідирували перед зустріччю з Барселоною у турнірній таблиці. Попередні матчі Динамо U-19 виграло у Бенфіки та Баварії. До того ж з однаковим рахунком – 4:0.

Нічия цілком влаштовувала киян, оскільки навіть за таких умов вони лишаться лідерами у свої групі. Проте каталонці за попередні два матчі отримали три очки, вони могли випередити Динамо лише за умов перемоги.

Турнірна таблиця групи E

Динамо U19 - 7 очок (3 матчі), 8:0 (різниця м'ячів) Барселона U19 - 4 (3), 2:4 Бенфіка U19 - 3 (2), 4:4 Баварія U19 - 0 (2), 0:6

2 листопада відбудеться матч Динамо U-19 та Барселони U-19 у четвертому турі Юнацької ліги УЄФА.

Відеоогляд матчу Барселона U-19 – Динамо U-19