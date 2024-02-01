"Найкрутіший матч на турнірі": Ястремська пригадала перемогу над білорускою Азарєнко

Українська тенісистка Даяна Ястремська здійснила справжній фурор своїм виступом на Australian Open-2024. Серед яскравих перемог українок оремо стоїть матч проти експершої ракетки з Білорусі Вікторії Азарєнко.

У матчі 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу Даяна Ястремська за підсумком двох сетів здолала представницю Білорусі Вікторію Азарєнко. У другій партії одеситка здійснила неймовірний камбек після трьох поспіль програних геймів.

Читайте також Неймовірний результат: дві українки увійшли у топ-3 Australian Open за важливим показником

Перемога над Азарєнко була важливою для України

Цей матч став особливим для Ястремської. Перемога була надзвичайно важливою для українських уболівальників, адже суперниця представляла союзницю Росії у війни проти нашої держави. Цей матч забрав багато сил та емоцій у тенісистки.

"Найкрутіший матч на турнірі, від якого я реально кайфанула, це перемога над Азаренко. По-перше, емоційний матч. По-друге, я розуміла, що не лише для мене, а й для України це буде важливо.

Тиск був присутній. Нереально важкий тай-брейк був. У першому сеті відіграла два сетболи. У другому сеті програвала 0:3, прибило фізично просто нереально, просто спустошення було.

Але нічого, я потім упоралася, зібралася. Ця перемога була така, насичена. Приємна перемога", – розповіла Ястремська.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська на шляху до півфіналу розгромила чинну чемпіонку Вімблдону Маркету Вондроушову, ексросіянку Варвару Грачову, американку Емму Наварро та представницю Чехії Лінду Носкову. Свій феєричний виступ на Australian Open-2024 Даяна присвятила Україні.