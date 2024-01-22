Вікторія Азарєнко – Даяна Ястремська 0:2 (6:7, 4:6)

Поєдинок за вихід у чвертьфінал Відкритого чемпіонату Австралії тривав понад 2 години та, на щастя, закінчився перемогою українки у двох сетах. Вже зі старту матчу Ястремська повела у рахунку 1:3, але ця перевага одеситки була недовгою. Вже у наступних геймах Азарєнка не лише зрівнялась у рахунку, а й вийшла уперед 5:3, передає 24 Канал.

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Однак цей поворот подій не збив із пантелику Даяну, яка захистила свою подачу та взяла наступний гейм на м'ячі білоруски. Рахунок знову став рівним 5:5. Далі тенісистки взяли по одному гейму та перевели партію у тай-брейк, де Ястремська просто на зубах вигризла переможний для себе результат 6:8 та 6:7 у партії.

Другий сет став справжнім прикладом для наслідувань. Ястремська здійснила неймовірний камбек із 3:0 на користь Азарєнко на старті другого сету. Переломним став сьомий гейм, коли українка вперше у партії вирвалась уперед 3:4 та зробила це ще й на подачі Вікторії.

Далі Даяна вже свого не відпустила. Українка захистила свої подачі та дозволила суперниці взяти ще один гейм. У підсумку – 4:6, партія за Ястремською, як і весь матч.

Даяна Ястремська вибила з Australian Open-2024 ворожу представницю та першою серед українок пробилась до чвертьфіналу турніру.

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Цікавий факт! Даяна Ястремська стала першою тенісисткою із кваліфікації 1999-го року, якій вдалося перемогти двох переможниць змагань серії Grand Slam на одному турнірі. У першому колі основи AO-2024 одеситка перемогла чешку Маркету Вондроушову, а тепер ще й Вікторію Азарєнко.

У чвертьфіналі Ястремська зіграє проти чешки Лінди Носкової, яка пройшла Еліну Світоліну. Щоправда, після трьох геймів першого сету українка сама відмовилась продовжувати гру. Виявилось, що Світоліна відчула стріляючий біль у спині, які не давав їй нічого показати на корті, який вона покинула під овації трибун, але зі сльозами на очах.