Варвара Грачова – Даяна Ястремська 0:2 (3:6, 2:6)

Українська тенісистка вперше грала проти колишньої росіянки, яка під час повномасштабного вторгнення змінила громадянство на французьке. Даяна продемонструвала дуже впевнений виступ та не залишила суперниці шансів, здобувши перемогу трішки більше, ніж за одну годину, пише 24 Канал.

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Вже зі старту матчу Даяна показала високий рівень гри на подачі, вигравши перший гейм під нуль. Така тенденція збереглася протягом усього поєдинку. Грачова тільки одного разу мала брейк-поінт у першому сеті, але не реалізувала його. Одеситка ж скористалася своїм першим шансом у четвертому геймі, чого вистачило для комфортної перемоги – 3:6.

У другому сеті Ястремська ще більше домінувала на своїй подачі та лише одного разу дозволила набрати суперниці 2 очка в геймі. При цьому сама оформила 2 брейка та без нервів здобула перемогу – 2:6.

Протягом поєдинку Даяна Ястремська зробила 5 ейсів при лише одній подвійній помилці, реалізувала 3 з 4 брейк-поінтів, виграла усі 9 геймів на своїй подачі та набрала 22 віннери проти 6 у Варвари Грачової.

Цей тріумф дозволив продемонструвати 100-відсотковий результат для України у другому раунді австралійського мейджора. Раніше свої перемоги здобули Леся Цуренко, Марта Костюк, а також Еліна Світоліна. І це історична подія – до цього ніколи Україна не була представлена на турнірах Grand Slam у третьому колі чотирма спортсменками.

Довідка. В 1/16 фіналу Australian Open Даяна Ястремська зіграє проти 26-ї ракетки світу американки Емми Наварро, яка минулого тижня виграла свій дебютний титул WTA у Гобарті.