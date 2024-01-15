Даяна Ястремська – Маркета Вондроушова 2:0 (6:1, 6:2)

Українська спортсменка пробилася до основної сітки змагань, подолавши 3 кола кваліфікації. Вона була явною аутсайдеркою в матчі з чинною чемпіонкою Вімблдона, але змогла здивувати всіх фанатів тенісу, пише 24 Канал.

Читайте також Психопат на корті: російський тенісист осоромився ганебним вчинком на АО-2024 – відео

23-річна українка у двох сетах за 77 хвилин декласувала сьому ракетку світу, віддавши тій лише 3 гейми. Тепер Даяна вийшла вперед 2:1 в очних зустрічах.

Протягом матчу Ястремська зробила 2 ейса та стільки ж подвійних помилок, реалізувала 5 із 10 брейк-поінтів та виграла 7 із 8 геймів на своїй подачі.

Після матчу вона написала на камері "Слава Україні!" та дала емоційний коментар, у якому розповіла про рідну країну та вкотре нагадала світу, що війна триває.

Щоб розповісти про ситуацію в Україні, кілька секунд не буде достатньо. Я пишаюся Україною, українцями – воїнами та цивільними. Коли я була в Брисбені, перед моєю грою ракета влучила в будинок бабусі. Було складно грати. Ми маємо пам'ятати та дати якомога більше підтримки Україні. Я пишаюся бути українкою,

– заявила Ястремська.

У другому колі змагань Даяна Ястремська зіграє проти росіянки Варвари Грачової, яка у 2023 році змінила громадянство й тепер представляє Францію.

Дивіться відеоогляд матчу Ястремська – Вондроушова