Після випитої кави із Зінченком: Срна привідкрив завісу щедрих перемовин із Челсі щодо Мудрика

Директор із футболу у Шахтарі Даріо Срна розповів подробиці ходу перемовин із Челсі щодо переходу Михайла Мудрика. Хорват вражений дипломатичними розмовами із "аристократами".

Хорватський фахівець розповів, що перемовини між клубами розпочались ще місяць чи два тому. Нагадаємо, що 15 січня Михайло Мудрик офіційно став футболістом Челсі, підписавши довготривалий контракт до 30 червня 2031 року.

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Срна: З ними було приємно працювати

Даріо Срна зізнався, що представники Челсі прилітали на тренувальні збори Шахтаря у турецьку Анталію, куди ще разом із командою вирушав і Мудрик. Там вони й вдарили по руках.

"Це був простий процес, який розпочався місяць чи два тому. Я можу тільки сказати, що вони поводилися правильно з першого дня. Без нашого дозволу футболіста не викликали, усі були шанобливі. Вони показали, як сильно хочуть його придбати, приїхавши на наші збори в Анталії в суботу, щоб завершити угоду. З ними було приємно працювати", – сказав Срна.

"Я не можу говорити про Арсенал"

Директор із футболу у Шахтарі не став говорити про перемовини із Арсеналом. Срна лиш зізнався, що ходив на каву з нинішнім захисником "канонірів" Олександром Зінченком. Де обидва обговорили майбутній трансфер Михайла.

Срна додав, що Челсі успішно закінчило торги, адже дали за 22-річного лівого вінгера стільки, скільки того вимагав президент Шахтаря Рінат Ахметов.

Я не можу говорити про Арсенал. Я по-дружньому випив одну каву з Олександром Зінченком, і ми поговорили про Мудрика. Але зрештою все було просто: Челсі довелося заплатити стільки, скільки хотів президент нашого клубу. Інші з нас були тут лише для того, щоб допомогти у переговорах та зробити всіх щасливими. Челсі побачить, що у них тепер є чудова людина та гравець,

– відповів хорватський спеціаліст.

Уболівальники Арсенала залишились незадоволені зірваним трансфером Мудрика у їх клуб. Фани "канонірів" навіть погрожували через це Срні, який особисто їздив у Лондон заради перемовин із Челсі.

Журналіст Пірс Морган, який є фанатом Арсенала теж розкритикував вибір Мудрика перейти у Челсі.