Філіал Динамо: Карпати підписали чергового вихованця "біло-синіх"

Львівські Карпати проводять активну трансферну компанію. Команду Тлумака посилив футболіст харківського Металіста Данило Книш.

Львівський клуб Карпати представив п'ятого зимового новачка команди. На умовах оренди за "левів" гратиме вихованець динамівської школи Данило Книш.

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Універсальний футболіст гратиме за львів'ян до кінця сезону. Угода передбачає можливість викупу півзахисника у харківського Металіста. У складі команди Тлумака Книш гратиме під 14-м номером.

Вихованець Динамо з досвідом юнацьких збірних

Данило Книш народився на Одещині, де зробив перші кроки у футболі.

Згодом талановитий юнак переїхав до Києва. Данило навчався в академії Динамо, а пізніше грав за юнацькі і молодіжні команди столичного клубу.

У дорослому футболі Книш виступав за команди Сталь Кам'янське, Калуш, Минай, Металіст. У Прем'єр-лізі зіграв 56 матчів, у яких забив 1 гол та віддав один асист.

Основна позиція 26-річного футболіста правий вінгер, але за потреби може зіграти форварда і фулбека.

На рахунку Данила 5 матчів у складі збірних команд України U17 та U19.

Вартість Книша, згідно даних Transfermarkt, складає 200 тисяч євро.

Трансферна компанія Карпат

Львівський клуб веде боротьбу за вихід в УПЛ. Для виконання амбітного завдання "леви" підписали взимку п'ять нових гравців, троє з яких є вихованцями Динамо: Олексій Хобленко, Тарас Саків та Данило Книш. Тренерський штаб Тлумака робить акцент на гравців з досвідом матчів в елітному дивізіоні України.

Також "леви" підписали досвідченого голкіпера Олександра Ільющенкова і флангового півзахисника з Чорноморця Івана Бобка.