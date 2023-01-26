Справи команди Миколенка в АПЛ останнім часом йдуть зовсім кепсько. "Іриски" не можуть здобути перемогу вісім матчів поспіль. Як результат – Евертон опинився на дні турнірної таблиці.

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До всіх проблем додалися відставка головного тренера команди Френка Лемпарда і невдачі на трансферному ринку. В останній момент зірвався перехід зірки Ла Ліги Арно Данжуми, якого переманив лондонський Тоттенхем.

Ідеальний варіант для Евертона

Тож мерсисайдцям терміново потрібен забивний форвард. Кандидатом на цю позицію розглядається нападник Дніпра-1 та збірної України Артем Довбик.

Українець наразі лідирує у бомбардирській гонці чемпіонату України, а також очолює список снайперів Ліги конференцій. До того ж справи Довбика представляє та ж сама агенція, яка займалася трансфером Мудрика до Челсі.

Дніпро-1 хоче отримати за Артема 10 мільйонів євро і ця сума є цілком посильною для Евертона.

Нагадаємо, у поточному сезоні Артем Довбик забив 16 голів у 22 матчах (11 м'ячів в УПЛ, 5 – в Лізі конференцій). Контракт форварда з Дніпром-1 завершується 31 грудня 2023 року, а тому найкраще його продати в нинішнє зимове трансферне вікно.

Щоправда, половину суми від переходу потрібно буде віддати данському Мідтьюлланду, який володіє 50% прав на футболіста. Поточна трансферна вартість гравця збірної України складає 10 мільйонів євро.