33-річний голкіпер змінив один львівський клуб на інший. Замість ПФК Львів у кар'єрі Олександра Ільющенкова буде зелено-білий період.

До теми З прицілом під УПЛ: Карпати орендували нападника, який не підійшов Вернидубу

Підсилення воріт

Карпати підписали контракт із "левами" на 2,5 роки.

Відзначимо, що Ільющенков мав пропозицію із США, але обрав продовження кар'єри у рідній країні.

Ільющенков вдруге одягне футболку Карпат. Олександра вже виступав за "левів". Щоправда, це було ще у липні 2011 року, коли голкіпер переїхав у Львів із Енергетика. Тоді голкіпер відіграв за Карпати чотири роки, а у лютому 2015-го змінив Україну на молдовський Тирасполь.

За Карпати відстояв 21 матч, у яких пропустив 37 голів та 3 поєдинки відіграв на нуль.



Олександр Ільющенков – гравець Карпат / Фото львівського клубу

У сезоні-2022/2023 за ПФК Львів Ільющенков відіграв 10 матчів, у яких 13 м'ячів витягав із власної сітки воріт, а лише в одному поєдинку залишив свої володіння "на замку".

Був у кар'єрі Ільющенкова ще один львівський клуб – Рух, за який він провів 46 матчів.

До слова. Це вже другий зимовий новачок Карпат. До цього "леви" взяли в оренду нападника Кривбаса Олексія Хобленка. Щоправда, в орендній угоді є право викупу футболіста.