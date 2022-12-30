33-річний голкіпер змінив один львівський клуб на інший. Замість ПФК Львів у кар'єрі Олександра Ільющенкова буде зелено-білий період.

До теми З прицілом під УПЛ: Карпати орендували нападника, який не підійшов Вернидубу