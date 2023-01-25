Львівські Карпати планують вийти в українську Прем'єр-лігу за підсумком нинішнього сезону. Для виконання цієї мети "леви" проводять потужну трансферну компанію.

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Черговим новачком команди став лівий захисник Тарас Саків. Футболіст підписав угоду терміном на півтора року. За Карпати Саків гратиме під 44-м номером.

Саків: Завдання Карпат – вийти в УПЛ

Чесно кажучи, було дуже приємно, коли головний тренер Карпат Андрій Тлумак зателефонував мені та запропонував стати частиною такого великого клубу, як Карпати. Я без вагань ухвалив позитивне рішення і щасливий приєднатися до зелено-білої сім’ї. Кожен футболіст прагне грати в українській Прем’єр-лізі. У Карпат є чітке завдання – вийти в УПЛ, тому ми робитимемо все можливе, щоб його виконати. Вболівальники "левів" – це додатковий стимул здобувати залікові бали у кожному матчі та радувати наших фанатів перемогами,

– сказав на презентації Саків.

Кар'єра Тараса Саківа

Тарас Саків народився на Івано-Франківщині. Футбольну освіту здобував у бурштинському Енергетику, а також у системі Шахтаря і Динамо.

На рівні української Прем'єр-ліги грав за Ворсклу, Рух, Колос, Інгулець. 25-річний захисник має досвід виступів у єврокубках. У сезоні 2018/19 Саків зіграв два матчі за ворсклян у Лізі Європи, а в сезоні 2021/22 у складі Колоса провів матч у Лізі конференцій.

У нинішньому сезоні Саків зіграв 12 матчів в УПЛ і відзначився 1 результативною передачею. Трансферна вартість фулбека становить 400 тисяч євро.

Нагадаємо, що Тарас Саків став четвертим зимовим новачком Карпат. Раніше "леви" посилили склад досвідченим голкіпером Олександром Ільющенковим (Львів), хавбеком Іваном Бобком (Чорноморець) і нападником Олексієм Хобленком (Кривбас).