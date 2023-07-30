Незламна Харлан не стримала сліз після прикрої поразки у фіналі ЧС: болюче відео

Чемпіонат світу-2023 у Мілані назавжди увійде в історію фехтування. А все через скандал у зустрічі між Ольгою Харлан та росіянкою Анною Смірновою.

Українка розгромила суперницю 15:7, де очікувано не потиснула руку росіянці після зустрічі. Вона простягнула перед нею шаблю, але Смірнова відмовилась подякувати шаблею. Після чого Анна Смірнова подала протест, розцінивши поведінку Ольги, як жест неповаги до неї. Судді не змінили свого рішення після 50 хвилин консультації, пише 24 Канал.

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Надемоційний ЧС для лідерки збірної України

Але вже в той же день стало відомо, що Харлан таки дискваліфікували. Однак на цьому все не закінчилось. Українська сторона заявила про оскарження дискваліфікації нашої шаблістки. А вся ця ситуація набула божевільного розголосу, який приніс результат.

FIE призупинила дискваліфікацію Харлан, яка змогла допомогти збірній Україні у командній шаблі. Також після цього випадку Міжнародна федерація фехтування змінила правила. Тепер російські та українські фехтувальники не зобов'язані тиснути одне одному руку.

30 липня наша жіноча збірна разом із Харлан змогла дійти до бронзового фіналу, у якому, на жаль, українські дівчата поступились Південній Кореї 32:45.

Під синьо-жовтим прапором на командному турнірі виступали Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Комащук та Олена Кравацька.

Після прикрої поразки лідерка збірної України Ольга Харлан не стримала сліз. Емоції українки потрапили в об'єктив камер.

Після цього всього скандалу ця бронзова медаль була б для уродженки Миколаєва ложкою меду у цій банці дьогтю.

Однією з перших Ольгу почала заспокоювати та обняла Аліна Комащук, яка є не лише партнеркою по збірній, а й доброю подругою Харлан.

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На жаль, українки не змогли завоювати перші за останні 7 років медалі командного чемпіонату світу у жіночій шаблі. Але український спортивний фронт вкотре переміг Росію. Цього разу завдяки патріотичній позиції Харлан та підтримці з усього світу.