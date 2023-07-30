У завершальний день змагань на чемпіонаті світу з фехтування українські шаблістки зуміли пробитися до півфіналу, здолавши команду США. Доля путівки до фіналу вирішилася в протистоянні збірних України та Франції, пише 24 Канал.

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Команду наших шаблісток представляли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова. На жаль, нашим спортсменкам не вдалося повторити камбек попереднього поєдинку.

В дебюті наші дівчата повели в рахунку завдяки точним ударам Харлан – 5:3. Але поступово француженки зуміли відквитати рахунок та вийти вперед.

У підсумку збірна України поступилася команді Франції з рахунком 32:45.

Команда України не зуміла пробитися у фінал турніру. Тепер на підопічних Євгенія Стаценка та Андреа Теренціо очікує поєдинок за "бронзу". Нашим шаблісткам протистоятиме переможець дуелі Угорщина – Південна Корея. Поєдинок орієнтовно розпочнеться о 14:10.