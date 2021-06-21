Чотири клуби Ла Ліги хочуть купити голкіпера Реала Луніна

Інтерес до українського голкіпера Реала Андрія Луніна продовжує зростати. Відразу чотири клуби іспанської Ла Ліги зацікавлені у придбанні воротаря.

Претенденти на Луніна

Український голкіпер "вершкових" таки може поїхати з Мадрида. Представники чотирьох клубів іспанської Ла Ліги вже ведуть перемовини з агентом Луніна.

Варте уваги Лунін емоційно відреагував на відхід Рамоса з Реалу

Експаньйол

Кадіс

Хетафе

Гранада

Спершу Лунін через брак ігрової практики заявив, що не проти покинути Реал. Але через деякий час сам Андрій змінив думку на протилежну. Він готовий чекати свого шансу та бути другим голкіпером після Тібо Куртуа. Українець впевнений, що навіть тренування у такій зірковій компанії додадуть йому досвіду. Однак витіснити бельгійського конкурента за позицією буде вкрай складно. Тібо отримує від тренерського штабу 100-відсоткову довіру.

Клуби "полюють" на українця

У 2018 році Лунін поставив свій підпис на угоді з Реалом. За ці три роки українець зіграв лише один офіційний поєдинок. І то дебют у Андрія не вдався. У кубковому протистоянні проти аутсайдера Алькояно "вершкові" ганебно програли андердогу (2:1). Переживання Андрія втілились у невпевнену гру у рамці воріт.

Про зацікавленість від Гранади, Хетафе та Кадіса повідомлялось раніше. А от про цікавість зі сторони Еспаньйола чутно вперше.

Хетафе хотів взяти в оренду українського голкіпера, але усі зацікавленості були лише на рівні чуток. Також турецький Бешикташ не проти бачити Луніна у своєму складі.