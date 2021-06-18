Серхіо Рамос розплакався на пресконференції, присвяченій своєму відходу з Реала після 16 років у складі "вершкової" команди. Де екскапітан продовжить кар'єру – поки невідомо, але Андрій Лунін сподівається, що у Рамоса все буде в порядку.

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"Дякую, капітан. Для мене було честю і гордістю з тобою працювати. Ти – відмінний приклад як на полі, так і за його межами. Удачі тобі на новому етапі, все буде добре", – пише 22-річний українець.

Кар'єра Рамоса в Реалі

У складі Реала Рамос став чотириразовим тріумфатором Ліги чемпіонів, а також п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії. Після відходу Касільяса з Реала в 2015 році став капітаном команди.