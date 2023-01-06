Аль-Наср викинув "за двері" легіонера, щоб заявити Роналду

Кріштіану Роналду поїхав підкорювати Саудівську Аравію. Футболіст підписав 2-річний контракт із Аль-Насром.

ЗМІ повідомляли дві причини, чому Аль-Наср не зміг одразу заявити зіркового футболіста. Начебто саудівський клуб не розрахувався за попередні трансфери. Однак з приходом Роналду миттєво віддав борги.

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Клуб здолав усі перешкоди

Тоді у команди з'явилась нова проблема – перевищення ліміту на легіонерів. Кріштіану став 9-м іноземним гравцем у складі Аль-Насра. А за правилами чемпіонату, команда може заявити лмше 8-м легіонерів.

Тому Аль-Наср взявся вирішувати і цю перешкоду. Раніше повідомлялось, що команду покине Джалоліддін Машаріпов, у якого португалець відіграв ігровий номер "7". Начебто футболіст із Узбекистану вже виставлений на трансферний ринок.

Тепер з'явились нові чутки, що Аль-Наср покине відомий нападник Венсан Абубакар. Начебто клуб вже навіть відзаявив гравця від команди.

Щоправда, Абубакар ще має контракт із Аль-Насром до кінця червня 2024 року.

У сезоні-2022/2023 провів 12 матчів, у яких відзначився 4 голами та 2 асистами.

Венсан Абубакар відіграв в усіх трьох матчах збірної Камеруну на ЧС-2022. Нападник навіть був капітаном у поєдинку проти Бразилії, але на 90-й хвилині отримав другу жовту картку, яка перетворилась у вилучення для футболіста.

Якщо це виявиться правдою, а не черговим припущенням, то Аль-Наср вже без перешкод зможе зареєструвати зіркового Роналду.

Але Кріштіану не зможе дебютувати за нову команду у найближчих поєдинках. Все через дискваліфікацію, яку він отримав ще виступаючи за Манчестер Юнайтед. Роналду не стримав емоцій та розбив телефон уболівальнику Евертона, за що отримав двоматчеве покарання.

Очікується, що зірковий португалець дебютує за Аль-Наср 21 січня, коли його новий клуб вдома прийме Іттіфак.

Цікаво, що під час першої пресконференції Роналду курйозно помилився. Футболіст заявив, що продовжить свою кар'єру у Південній Африці, а не Саудівській Аравії, де і виступає Аль-Наср.