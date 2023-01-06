СМИ сообщали две причины, по которым Аль-Наср не смог сразу заявить звездного футболиста. Вроде бы саудовский клуб не рассчитался за предварительные трансферы. Однако с приходом Роналду мгновенно отдал долги.

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Клуб одолел все препятствия

Тогда у команды появилась новая проблема – превышение лимита на легионеров. Криштиану стал 9-м иностранным игроком в составе Аль-Насра. А по правилам чемпионата, команда может заявить только 8-м легионерам.

Поэтому Аль-Наср принялся решать и это препятствие. Ранее сообщалось, что команду покинет Джалолидин Машарипов, у которого португалец отыграл игровой номер "7". Вроде бы футболист из Узбекистана уже выставлен на трансферный рынок.

Теперь появились новые слухи, что Аль-Наср покинет известный нападающий Венсан Абубакар. Вроде бы клуб уже даже отзаявил игрока от команды.

Любопытно! Венсан Абубакар отыграл во всех трех матчах сборной Камеруна на ЧМ-2022. Нападающий даже был капитаном в поединке против Бразилии, но на 90-й минуте получил вторую желтую карточку, которая превратилась в удаление для футболиста.

Правда, у Абубакара еще контракт с Аль-Насром до конца июня 2024 года.

В сезоне-2022/2023 провел 12 матчей, в которых отличился 4 голами и 2 ассистами.

Если это окажется правдой, а не очередным предположением, то Аль-Наср уже беспрепятственно сможет зарегистрировать звездного Роналду.

Но Криштиану не сможет дебютировать за новую команду в ближайших поединках. Все из-за дисквалификации, которую он получил, еще выступая за Манчестер Юнайтед. Роналду не сдержал эмоций и разбил телефон болельщику Эвертона, за что получил двухматчевое наказание.

Ожидается, что звездный португалец дебютирует за Аль-Наср 21 января, когда его новый клуб примет дома Иттифак.

Интересно, что во время первой пресс-конференции Роналду курьезно ошибся. Футболист заявил, что продолжит свою карьеру в Южной Африке, а не в Саудовской Аравии, где и выступает Аль-Наср.