Футболіст збірної Хорватії Іван Ракитич офіційно більше не гравець каталонської "Барселони". Півзахисник повернувся в іспанську "Севілью".

Ракитич підписав із "Севільєю" контракт на 4 сезони до 30 червня 2024 року. Про це повідомляє офіційний сайт "Севільї".

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Інші деталі трансферу поки не розкриваються. За даними порталу Transfermarkt, Ракитич перейшов у "Севілью" за символічні для іспанського футболу півтора мільйона євро.

Що відомо про Ракитича

Клубну кар'єру футболіста 32-річний хорват розпочав у швейцарському "Базелі", після якого виступав за німецький "Шальке".

У 2011 році перейшов у "Севілью", з якою виграв Лігу Європи у 2014 році. Що цікаво, свого часу Ракитич міг опинитися у київському "Динамо".

У 2014 році Іван став гравцем "Барселони", з якою виграв 13 трофеїв. Ракитич – фіналіст чемпіонату світу 2018 року у складі збірної Хорватії.