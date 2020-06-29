Каталонська "Барселона" і туринський "Ювентус" завершили обмін зірковими футболістами. Гравець іспанців Артур перейшов у "Ювентус", а табір "Барселони" поповнив боснієць Міралем П'янич.

Деталі гучного обміну

"Барселона" отримає за Артура 72 мільйонів євро, а потім ще 10 мільйонів євро бонусом. Про це повідомляє пресслужба каталонського клубу.

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До "Ювентусу" Артур приєднається тоді, коли буде завершено нинішній сезон. До закінчення сезону 2019/20 бразильський хавбек виступатиме за "Барселону".

Повідомляється, що Артур вже попросив "Барселону" дозволу не грати у серпні. Саме тоді каталонці повинні зіграти матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

П'янич переходить у "Барселону"

Півзахисник "Ювентуса" П'янич офіційно став гравцем "Барселони".

Каталонський клуб оголосив про домовленість з "Ювентусом" по трансферу боснійського футболіста. "Барселона" заплатить за гравця 60 мільйонів євро і 5 мільйонів як бонуси.

Угода з П'янича буде розрахована на чотири роки, відступні за нього складуть 400 мільйонів євро.