Один з найкращих бомбардирів Іспанії повернеться у "Ювентус": ким поповниться клуб
Нападник мадридського "Атлетіко" Альваро Мората невдовзі повернеться у італійську Серію А. Форвард перейде у туринський "Ювентус", за який виступав протягом 2014/16 років.
Пресслужба "старої сеньйори" вже повідомила, що нападник прилетів у Турин для підписання угоди. Перед укладанням контракту Мората пройде обов'язковий медичний огляд.
Читайте також: Зірковий Відаль офіційно покинув "Барселону": де виступатиме чилієць
Повернення у Серію А
"Ювентус" повинен заплатити за оренду футболіста 9 мільйонів євро. В угоді також буде прописана опція викупу за 45 мільйонів. Цей прихід Морати у "Ювентус" буде другим у його кар'єрі, за туринців нападник виступав протягом 2014/16 років. За ці два роки іспанець зіграв 93 поєдинки, у яких 27 разів відзначався у воротах суперників.
Мората пішов на скорочення зарплати, щоб повернутись у Турин. За інформацією журналіста Ніколо Скіри, гравець отримуватиме 7,5 мільйонів євро на рік, сюди вже включена бонусна система.
Що відомо про Альваро Морату
- Мората – вихованець "Хетафе", "Атлетіко" та мадридського "Реала".
- У дорослому футболі дебютував у 2010 році, зігравши за "Реал Мадрид Кастілья", в якій провів три сезони, взявши участь у 83 матчах чемпіонату. У складі "Реала" був одним з головних бомбардирів команди.
- До головної команди "вершкових" приєднався 2010 року. За королівський клуб встиг відіграти 37 матчів у Ла Лізі.
- У 2014 році приєднався до складу італійського "Ювентуса". Через два роки "Реал" повернув до свого складу Морату, мадридці скористались опцією в угоді, яка дозволяла їм купити проданого раніше в Турин футболіста за 30 мільйонів євро.
- Вже у липні 2017 року Моратою підсилилось лондонське "Челсі". За чималу суму – 70 мільйонів фунтів.
- У січні 2019 "Атлетіко" взяло в оренду іспанця.