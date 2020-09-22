Нападник мадридського "Атлетіко" Альваро Мората невдовзі повернеться у італійську Серію А. Форвард перейде у туринський "Ювентус", за який виступав протягом 2014/16 років.

Пресслужба "старої сеньйори" вже повідомила, що нападник прилетів у Турин для підписання угоди. Перед укладанням контракту Мората пройде обов'язковий медичний огляд.

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Повернення у Серію А

"Ювентус" повинен заплатити за оренду футболіста 9 мільйонів євро. В угоді також буде прописана опція викупу за 45 мільйонів. Цей прихід Морати у "Ювентус" буде другим у його кар'єрі, за туринців нападник виступав протягом 2014/16 років. За ці два роки іспанець зіграв 93 поєдинки, у яких 27 разів відзначався у воротах суперників.

Мората пішов на скорочення зарплати, щоб повернутись у Турин. За інформацією журналіста Ніколо Скіри, гравець отримуватиме 7,5 мільйонів євро на рік, сюди вже включена бонусна система.

Що відомо про Альваро Морату