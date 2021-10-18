Четверо українців зіграють у Москві, Баварія зім'яла Баєр: головні новини спорту 17 жовтня

Четверо українських тенісистів зіграють на Кубку Кремля, а Баварія повернулася на перше місце у Бундеслізі. Огляд головних новин спорту за 17 жовтня читайте у дайджесті.

Четверо українців зіграють на Кубку Кремля

Відразу четверо представників України зіграють на Кубку Кремля. В основному раунді тенісного турніру у Москві зіграють троє українок та один представник у чоловічій сітці.

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У неділю, 17 жовтня, сито кваліфікації турніру в Росії подолали Ілля Марченко та Леся Цуренко.

Найкращий тенісист України впевнено переграв австрійця Юрія Родіонова (6:4, 6:1). Марченко вперше виступає на Кубку Кремля – 2014 року.

Водночас Леся Цуренко у фіналі кваліфікації розгромно перемогла німкеню Анну-Лену Фрідзам. Україна здобула перемогу з рахунком 6:1, 6:1.

Окрім Марченка й Цуренко, у Москві Україну представлять Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.

Баварія повернулася на перше місце

Мюнхенська Баварія здобула 6 перемогу у Бундеслізі сезону-2021/2022. Чемпіони Німеччини 17 жовтня розгромили Баєр у рамках 8 туру Бундесліги.

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Баварія здобула перемогу з непристойним рахунком 5:1. Уже в першому таймі мюнхенці перемагали 5:0. По дублю оформили Роберт Левандовський та Серж Гнабрі. Ще один гол забив Томас Мюллер.

Баварія вперше в історії завершила перший тайм виїзного матчу Бундесліги з перевагою у 5 голів.

За 8 турів у Бундеслізі мюнхенці забили вже 29 голів та повторили свій рекорд сезону-1976/1977.

Завдяки перемозі Баварія повернулася на перше місце. Підопічні Юліана Нагельсманна на один бал випереджають Боруссію Дортмунд.

Конор зламав ніс співаку

Італійський діджей та співак Франческо Факкінетті заявив, що став жертвою нападу ірландського бійця Конора МакГрегора. Він заявив, що Конор зламав йому ніс.

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За словами діджея, МакГрегор вдарив його по обличчю в нічному клубі. Інцидент буцімто стався через декілька годин після хрещення сина МакГрегора у Ватикані.

Факкінетті переконує, що свідками нападу Конора стали близько десяти людей.

О 2:30 ночі на мене напав містер МакГрегор. Дуже знаменитий боєць вдарив мене кулаком у рот, зламав ніс на очах у десяти свідків, його друзів і охоронців. Він напав на мене без будь-якої мотивації,

– заявив діджей.

Франческо розповів, що до бійки нормально спілкувався з бійцем UFC. Тепер же італієць називає Конора небезпечною людиною.

"Ми розмовляли понад дві години, і нам теж було весело разом. Я б міг заткнутися і нікому нічого не говорити, але я повинен розповісти, що ця людина жорстока й небезпечна", – зазначив телеведучий.

Співак заявив, що подасть на Конора Макгрегора до суду.

"Я випадково отримав удар – такий удар може дістатися будь-кому: моїм друзям, дружині, знайомим. Ось чому я вирішив подати до суду на Конора МакГрегора", – додав Факкінетті.

Попередній бій МакГрегора відбувся влітку 2021 року. Конор зламав ногу й програв Дастіну Пор'є.