Анна-Лена Фрідзам – Леся Цуренко 0:2 (1:6, 1:6)

До теми Найкращий тенісист України Марченко зіграє в основному раунді Кубку Кремля

Останню путівку в основний раунд Кубка Кремля оформила Леся Цуренко. 32-річна українка у фіналі кваліфікації перемогла німкеню Анну-Лену Фрідзам.

Для перемоги Цуренко знадобилося всього 58 хвилин. Українка розгромила суперницю у кожній партії з однаковим рахунком 6:1.

За весь матч Цуренко оформила 5 брейків і виграла всі гейми на своїй подачі.

Хто зіграє на Кубку Кремля

В основному раунді Кубку Кремля зіграє тільки один український тенісист Ілля Марченко.

У першому колі півфіналіст 2009 року зіграє проти представника Казахстану Александра Бубліка.

Суперницю по першому колі дізналася українка Ангеліна Калініна. Вона зіграє проти росіянки Дарії Касаткіної.

Цуренко та ще одна українка Даяна Ястремська дізнаються суперниць згодом.