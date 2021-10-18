Четверо украинцев сыграют на Кубке Кремля

Сразу четверо представителей Украины сыграют на Кубке Кремля. В основном раунде теннисного турнира в Москве сыграют три украинки и один представитель в мужской сетке.

Примечательно Свитолина похвасталась новеньким элитным внедорожником Mercedes-Benz: фото

В воскресенье, 17 октября, сетку квалификации турнира в России преодолели Илья Марченко и Леся Цуренко.

Лучший теннисист Украины уверенно переиграл австрийца Юрия Родионова (6:4, 6:1). Марченко впервые выступает на Кубке Кремля – ​​2014 года.

В то же время Леся Цуренко в финале квалификации крупно победила немку Анну-Лену Фридзам. Украина одержала победу со счетом 6:1, 6:1.

Кроме Марченко и Цуренко, в Москве Украину представят Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Бавария вернулась на первое место

Мюнхенская Бавария получила 6 победу в Бундеслиге сезона 2021/2022. Чемпионы Германии 17 октября разгромили Байер в рамках 8 тура Бундеслиги.

Примечательно Фанаты горячо встретили дебютный гол Коваленко за Специю: эмоциональное видео

Бавария победила с неприличным счетом 5:1. Уже в первом тайме мюнхенцы побеждали 5:0. По дублю оформили Роберт Левандовский и Серж Гнабри. Еще один гол забил Томас Мюллер.

Бавария впервые в истории завершила первый тайм выездного матча Бундеслиги с преимуществом в 5 голов.

За 8 туров в Бундеслиге мюнхенцы забили уже 29 голов и повторили свой рекорд сезона 1976/1977.

Благодаря победе Бавария вернулась на первое место. Подопечные Юлиана Нагельсманна на один балл опережают Боруссию Дортмунд.

Конор сломал нос певцу

Итальянский диджей и певец Франческо Факкинетти заявил, что стал жертвой нападения ирландского бойца Конора МакГрегора. Он заявил, что Конор сломал ему нос.

Похоже Конор МакГрегор и рэпер MGK устроили драку на церемонии вручения премии MTV: видео

По словам диджея, МакГрегор ударил его по лицу в ночном клубе. Инцидент якобы произошел через несколько часов после крещения сына МакГрегора в Ватикане.

Факкинетти утверждает, что свидетелями нападения Конора стали около десяти человек.

В 2:30 ночи на меня напал мистер МакГрегор. Очень знаменитый боец ​​ударил меня кулаком в рот, сломал нос на глазах у десяти свидетелей, его друзей и охранников. Он напал на меня без всякой мотивации,

– заявил диджей.

Франческо рассказал, что до драки нормально общался с бойцом UFC. Теперь же итальянец называет Конора опасным человеком.

"Мы разговаривали более 2 часов, и нам тоже было весело вместе. Я бы мог заткнуться и никому ничего не говорить, но я должен рассказать, что этот человек жестокий и опасный", – отметил телеведущий.

Певец заявил, что подаст на Конора Макгрегора в суд.

"Я случайно получил удар – такой удар может достаться любому: моим друзьям, жене, знакомым. Вот почему я решил подать в суд на Конора МакГрегора", – добавил Факкинетти.

Предыдущий бой МакГрегора состоялся летом 2021 года. Конор сломал ногу и проиграл Дастину Порье.